Rubinstein renunció a la Secretaría de Salud: "Tuve como una de mis máximas prioridades la ampliación de los derechos"

Luego de la insólita interna que se generó dentro del gobierno de Cambiemos por la actualización del protocolo para "la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", y después de que en las últimas horas el Gobierno derogara la modificación, este viernes Adolfo Rubinstein renunció a su cargo en la Secretaría de Salud.

“La derogación del protocolo en el día de la fecha, me obliga a renunciar indeclinablemente a mi cargo ya que durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas prioridades la ampliación de los derechos", escribió el ex funcionario en una carta dirigida al Presidente de la Nación Mauricio Macri, en la que además aclaró que durante toda su gestión una de sus máximas prioridades fue "la protección y ampliación de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, las personas con capacidad de gestar y la comunidad LGBTTIQ".

Los cruces dentro del oficialismo empezaron luego de que el miércoles pasado Rubinstein aprobara a través del Boletín Oficial una modificación del protocolo del aborto no punible, la cual tenía como principales cambios que las niñas y adolescentes de entre 13 y 16 años podían solicitar la práctica de la ILE sin que se les exija la autorización de los padres o tutores, y que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a #ILE. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad. https://t.co/yjevwcLTmh — Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) November 20, 2019

Esto despertó, solo unas pocas horas más tarde, una enorme controversia dentro de Cambiemos, por lo que desde el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, confirmaron que iban a derogar la modificación, debido a que Rubinstein actuó de manera independiente, sin antes consultar a sus superiores.

De este modo, por medio de una nueva resolución que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, este viernes el Gobierno finalmente dio marcha atrás con el protocolo de aborto no punible, lo que derivó en la renuncia de Rubinstein.

"La actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazado que fue derogado en el día de la fecha se trata de una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro código penal y refrendados por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó el ex secretario en su carta.

Además agregó: "La resolución que lamentablemente fue derogada le daba a esta actualización le entidad jurídica y normativa que varias provincias reclamaban para reforzar las acciones necesarias del equipo de salud para realizar ILE en las personas gestantes, incluidas las niñas y adolescentes, en condiciones seguras y con los mejores estándares de calidad".

Del mismo modo, sostuvo que a pesar de muchas limitaciones personales y de contexto, trató durante estos cuatro años de dar lo mejor de él para jerarquizar la salud pública.

El descargo de Mauricio Macri tras la renuncia

Luego de varios días sin actividad oficial, este viernes el presidente Macri realizó un vivo con sus seguidores de Instagram, donde le preguntaron por la renuncia de Rubinstein. Según explicó el mandatario, durante su gestión las decisiones se tomaron en equipo, algo que sucedió con la actualización del protocolo.

"Desde el primer día aposté por trabajar en equipo, debatir, discutir. La publicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue una decisión unilateral y eso está mal, por eso, sin discutir el fondo de la cuestión, anulamos por decreto lo que había hecho", sostuvo sin brindar demasiados detalles.

Los funcionarios que abrieron la interna en Cambiemos

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue uno de los primeros dirigentes del macrismo que se quejó de la actualización del protocolo del aborto no punible. "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", sostuvo en su Twitter, al mismo tiempo que después agregó que "el secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo".

Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) November 20, 2019

El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) November 20, 2019

Del mismo modo, la diputada Dina Rezinovsky se expresó en sintonía y pidió que el secretario deje su cargo. “Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional”, escribió en las redes sociales.