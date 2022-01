Rumbo al "autotest" de Covid: el reclamo de Quirós, cuándo estarán a la venta y debate por las prepagas

Frente a la intensa nueva ola de contagios y a las interminables colas en los centros de testeos, las autoridades sanitarias avanzan contrarreloj con la aplicación de los denominados "auto test" que, en caso de contar con la autorización de la ANMAT, podrían empezar a venderse en las farmacias a partir de las próximas semanas. El reclamo de Fernán Quirós, el motivo de la demora y el debate todavía inconcluso sobre quién se hará cargo del costo.

"Lo que tenemos que hacer es seguir ampliando la oferta de la capacidad de testeo. Es muy importante que la ANMAT libere los autotest. Es una herramienta importante en la generación de la pandemia. En la Ciudad se realizan un promedio de 50 mil test por día, lo que representa entre el 30% y 40% de todos los test que se hacen en la Argentina", señaló el ministro de Salud porteño.

Luego de las expresiones del funcionario porteño, desde el Gobierno aseguraron que la demora no responde a una decisión del Ejecutivo: "Estamos trabajando desde hace muchos meses con esto. Son las empresas privadas las que solicitan la autorización de comercialización. No es un test ni que fabrique la Argentina, ni que se haga en ningún laboratorio público. Hay tres empresas que están presentando su solicitud de registro, que entendemos que en estos días deberían estar saliendo. No es algo que dependa del Gobierno".

Las postales de las largas colas se replican a lo largo y a lo ancho del país. Además, hay alarma por el nivel de positividad que arrojan los resultados: uno de cada dos hisopados es positivo. Frente a este panorama y para evitar las aglomeraciones que atentan contra la situación sanitaria, la ANMAT trabaja contrarreloj para las autorizaciones correspondientes que permitirán su venta en el país.

La semana pasada, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, precisó que los autotest podrían salir a la venta en el mes de enero. "Ni bien estén los registros por parte de la autoridad regulatoria. En breve vamos a poder realizar los autotest", confirmó.

Los mismos serán vendidos en las farmacias, aunque aún no se definió si las obras sociales y las prepagas afrontarán el costo de los mismos. Los farmacéuticos deberán tomar los datos de los compradores y comprometerse a entregar los resultados a las autoridades sanitarias dentro de las 72 horas. "El que no notifique, no va a poder reponer lo que vendió", precisó Tarragona.