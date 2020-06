Running, locales de ropa y religión: las nuevas actividades autorizadas en la Ciudad y la advertencia de Larreta

Con la nueva fase de la cuarentena, el Gobierno porteño habilitó una serie de actividades entre las que se encuentran las actividades deportivas al aire libre de hasta una hora, la apertura de locales de ropa con la modalidad de take away y sin probadores y la ampliación del esquema de salidas recreativas para los chicos durante los fines de semana. BigBang te resume qué se puede hacer y qué no en la próxima fase del aislamiento obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires.

SALIDAS RECREATIVAS PARA CHICOS

Continuarán los fines de semana, siempre de hasta una hora por día y como máximo a 500 metros de los hogares. De este modo, ya no habrá restricción de acuerdo a la cifra en que termine el DNI como ocurría hasta ahora. Las salidas deberán hacerse con distanciamiento social y los niños y niñas mayores de seis años deberán utilizar barbijo o tapabocas. Sólo se podrá de 8 a 20.

ACTIVIDAD DEPORTIVA

Se habilitarán las salidas deportivas para correr, caminar, andar en bicicleta, rollers u otros deportes individuales y sin contacto. Sólo se podrá entre las 20 y las 8 de la mañana, a contraturno del horario con mayor movimiento en la Ciudad. Aclaración clave: en el momento de la actividad no es obligatorio el uso de tapabocas, un punto fundamental, sobre todo si se tiene en cuenta que el nivel de oxigenación al respirar con el barbijo es mucho menor.

La actividad deportiva está permitida de forma individual o a lo sumo de a dos personas como máximo, de ningún modo se podrá salir en grupo, y el Gobierno porteño remarcó que no se podrá utilizar ni el auto ni el transporte público para trasladarse hacia el lugar donde se quiere hacer ejercicio. Además, se debe mantener un distanciamiento de al menos dos metros.

APERTURA DE COMERCIOS

Podrán volver a abrir los locales de cercanía o barriales de los rubros de indumentaria y calzado, sólo en zonas permitidas y para atender según el número de DNI (los que terminan en par, los días pares; los que terminan en número impar, los días impares). En las zonas de alta circulación o avenidas continúan las restricciones y no podrán reabrir.

La atención al público será a partir de las 11 y se deben mantener las medidas de distanciamiento e higiene. Además, no se habilitará el uso de probadores. Los empleadores deberán garantizar el traslado de sus empleados, que al no ser esenciales no podrán utilizar el transporte público interurbano, reservado para quienes cumplen tareas esenciales.

RELIGIÓN, ATR

Los servicios de culto también podrán retomar la actividad, aunque de forma muy paulatina: los ministros de todas las religiones podrán ir a sus templos para realizar sus misas y celebraciones, aunque sin público. De este modo, se avanza hacia una modalidad de transmisión vía streaming, ya que las celebraciones continúan suspendidas.

MÚSICA SÍ, PERO SIN PÚBLICO

Se habilitan los recitales sin público vía streaming, así como la grabación, un punto clave, por el que muchos artistas habían pedido hace varios días.

LA ADVERTENCIA DE LARRETA

De todos modos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló esta mañana en conferencia de prensa que es posible que se de marcha atrás con algunas actividades autorizadas en caso de confirmarse un incremento de los contagios de coronavirus. "Es probable que tengamos avances y retrocesos en esta nueva etapa porque nadie, a ciencia cierta, nos puede decir cuántos contagios vamos a tener la semana que viene", sostuvo. En este sentido, remarcó: "Nos puede pasar, como se dijo ayer, lo mismo que a Israel o a Corea del sur, que tuvieron que volver para atrás".

ASPO, DISPO Y CÓMO SIGUE LA CUARENTENA

El presidente Alberto Fernández anunció el jueves la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 28 de junio en el área metropolitana que componen la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del Conurbano bonaerense, así como la provincia de Chaco, el Gran Córdoba y las ciudades de Trelew y Río Negro.

El resto del país avanzará hacia la etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), es decir: lentamente regresarán a la actividad normal (con muchas restricciones como el caso de las escuelas), aunque con horarios diferenciados y menor cantidad de gente para evitar aglomeraciones.

El ASPO implica que las personas deben quedarse en sus casas y sólo salir para compras básicas, trabajos exceptuados o tareas específicamente autorizadas, como en el caso de las nuevas aperturas que dispuso el Gobierno porteño.

El DISPO, en cambio, implica que en las ciudades sin transmisión comunitaria del virus las personas podrán circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden dos metros de distancia con las otras personas. Todas las tareas que reabran se deben organizar para cumplir con esa medida - por eso muchos bares reabren pero con menor capacidad – y es obligatorio el uso de barbijos o tapabocas.

En el caso del DISPO, debe haber ventilación y garantizarse la desinfección de las superficies, así como la higiene de manos. En lugares cerrados no se pueden reunir más de diez personas, siempre cumpliendo el distanciamiento y no superando la ocupación del 50 por ciento de la capacidad del lugar. A pesar de la flexiblización, continúan suspendidos los eventos con más de diez personas, los cines, teatros, clubes y centros culturales y la actividad turística, así como el transporte interjurisdiccional e internacional, excepto para quienes sean trabajadores esenciales.