Ruralistas en alerta, dólar turista y el festejo de De Vido: las 7 noticias para empezar el día

Tras el anuncio de las retenciones, se reúne la Mesa de Enlace para definir un plan de acción

Será esta mañana, luego de que el gobierno de Alberto Fernández anunciara el sábado una suba de las retenciones, que en el caso de los granos pasarán a tributar un 12 %, y al 30 % en el caso de la soja. Hoy integrantes de la Mesa de Enlace se reunirán para definir qué tipo de medidas tomarán, aunque de antemano el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, dijo que la decisión había “caído muy mal”.

Hubo sectores del campo que advirtieron que harían una movilización, y quienes plantearon que la medida es un “certificado de defunción” para las economías regionales. “Ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir”, lamentó el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano.

El “dólar turista” tendrá un recargo del 30 % y afectará a todas las compras con tarjeta en el exterior

Deberá ser aprobado en la ley de Solidaridad, que ingresará en las próximas horas al Congreso y será tratada esta semana en la Cámara de diputados. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el recargo al “dólar turista” será del 30 por ciento y no del 20, como se había especulado en un principio. Regirá para gastos con tarjeta y compras realizadas en el exterior, e incluirá a las plataformas de streaming como Spotify y Netflix, entre otras.

Las operaciones realizadas con anterioridad a la sanción de la ley y que aún no hayan sido abonadas no deberán pagar el recargo. Desde el Gobierno detallaron que el objetivo es reducir la salida de dólares y financiar parte de las iniciativas sociales para los sectores que atraviesan una situación más difícil.

Antes del dólar turista, aumentaron las compras y consultas de pasajes al exterior

Según dijeron a La Nación desde Despegar, Volalá y Almundo, las consultas y ventas de pasajes aumentaron entre un 20 y un 30 por ciento, impulsados por el anuncio del gobierno que incluirá un dólar turista, con un recargo del 30 por ciento en las compras realizadas con tarjeta en el exterior. Durante el fin de semana hubo un incremento de las consultas, ventas de pasajes y reservas en estadías de hoteles.

La gran duda es cuál será el impacto de la medida, que debe tratarse en el Congreso en los próximos días, en el mercado del turismo interno, fundamentalmente si el dólar turista para el exterior no tendrá impacto en la previa del inicio de la temporada 2020.

El Gobierno lanzará esta semana la tarjeta alimentaria y repartirá la primera tanda

Todavía no queda claro el monto, que podría ser anunciado esta semana por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aunque se especula con que sería de $4.000. Hoy será la primera reunión del Consejo contra el Hambre, que integran funcionarios, dirigentes sociales, empresarios y personalidades públicas. Será presentado formalmente por el presidente Alberto Fernández el viernes.

La tarjeta alimentaria comenzará a ser repartida en los próximos días y tendría un monto de $4.000 que no podrán ser retirados y sólo se podrán utilizar para comprar alimentos de la canasta básica. Además, en los próximos días habría novedades respecto a la entrega de microcréditos no bancarios con el objetivo de reactivar el consumo “desde abajo”, como pretende el gobierno.

Detuvieron a cuatro sospechosos por el crimen del turista británico asesinado en Puerto Madero

Fueron atrapados tras 18 allanamientos ordenados por la fiscal porteña Ana Yacobucci, y la jueza Yamile Bernan, en operativos realizados en Tigre, Exaltación de la Cruz y Ciudadela. Los cuatro detenidos están sospechados de haber participado del crimen del turista británico asesinado el viernes en las puertas del hotel Faena en Puerto Madero, a horas de haber arribado a la Argentina.

En los allanamientos secuestraron varios autos y una moto, e investigan si fueron los vehículos con los que siguieron a los turistas desde Ezeiza y en los que escaparon tras cometer el feroz crimen.

De Vido, tras recibir la prisión domiciliaria: “El de Macri fue el gobierno más corrupto”

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue beneficiado con la prisión domiciliaria este fin de semana y salió el sábado de la cárcel de Ezeiza. En declaraciones a AM 750 aseguró que el gobierno de Mauricio Macri fue “el más corrupto de la historia”, y relató: “Fue una etapa muy dura, muy difícil, pocas veces en la vida me sentí tan feliz como ayer cuando salí, más allá del dolor enorme de dejar a otros compañeros que todavía están presos”.

De Vido fue beneficiado por un fallo de la Cámara Federal de Casación, que le indicó al Tribunal Oral Federal N° 7 que debía anular el fallo donde se le denegaba al ex ministro la excarcelación, e instaba a dictar una nueva definición. De Vido tiene una condena por hechos de corrupción vinculados a la tragedia de Once, que aún no fue ratificado en todas las instancias.

Continúa la búsqueda de Fiorella, la joven que cayó a un arroyo en medio de un temporal

Bomberos y rescatistas continúan con la búsqueda de Fiorella Furlan, la joven que el viernes cayó con su auto a un arroyo en Paraná. Anoche hallaron el vehículo y constataron que no había ninguna persona en el interior, por lo que continúan los rastrillajes para hallar a la joven.