Rusia bombardeó una universidad, Biden cruzó a Putin y Ucrania exige más ayuda: las noticias del día

Biden dice que Putin está "más aislado que nunca" y "debe pagar" por sus acciones en Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, fustigó ayer su par ruso Vladimir Putin por la invasión a Ucrania durante el discurso sobre el Estado de la Unión que brindó ante el Congreso, en el que aseguró que su par ruso "debe pagar" por sus acciones y que está "más aislado que nunca".

"A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección: cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos. Siguen avanzando. Y los costes y las amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando", señaló al inicio del discurso ante las dos cámaras del Congreso, cuya primera parte dedicó principalmente al conflicto en Ucrania antes de abordar temas locales.

"La guerra de Putin fue premeditada y no provocada. Rechazó los esfuerzos de la diplomacia. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podría dividirnos aquí en casa. Putin se equivocó. Estábamos preparados", apuntó Biden, que dijo que las fuerzas de su país no combatirán con las de Rusia en Ucrania.

"Permítanme ser claro: nuestras fuerzas no participan ni participarán en el conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania", dijo.

Las tropas estadounidenses fueron desplegadas en Europa no para luchar en Ucrania, "sino para defender a nuestros aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste", aseguró el mandatario.

Biden anunció asimismo que prohibió los vuelos rusos en el espacio aéreo de Estados Unidos, una medida adoptada previamente por la Unión Europea y Canadá.

El presidente estadounidense elogió a su vez la capacidad de varios países de unirse para hacer frente a la invasión en Ucrania.

"Nos mantuvimos unidos", dijo. "Contrarrestamos las mentiras de Rusia con la verdad, y ahora que ha actuado, el mundo libre le está pidiendo cuentas", manifestó.

"Putin está ahora más aislado del mundo que nunca", expresó el presidente.

"Cuando se escriba la historia de esta época, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte", añadió.

Biden anunció asimismo que Estados Unidos irá contra los "oligarcas" que apoyaron a Putin y que el Departamento de Justicia formará un grupo de trabajo para investigar "los crímenes de los oligarcas rusos".

"Esta noche, les digo a los oligarcas rusos y a los líderes corruptos que se llevaron miles de millones de dólares con este régimen violento: no más", expresó.