¡Sacá del medio, Mauri! La fulminante respuesta de Sacachispas tras el agravio de Macri

Cansado y bastante distraído, Mauricio Macri fue entrevistado por la actual diputada María Eugenia Vidal en una transmisión en vivo en Instagram. El encuentro virtual comenzó a las 23 horas desde la cuenta de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Desde el comienzo de la nota entre el ex presidente y Vidal hubo críticas directas al gobierno de Alberto Fernández. En una de sus primeras frases, Macri lanzó: “Hemos vuelto al mundo de la improvisación y la simulación y hoy lo sufren los correntinos”. Y completó: “Cuando tenes una conducción confusa y mentirosa genera preocupación y angustia”.

Sin ningún tipo de autocrítica sobre su pésima gestión, el ex mandatario y líder de Juntos por el Cambio también afirmó: “Lamentablemente, como argentino y amante de mi país, siento que he puesto mucho saliéndome de mi lugar de comodidad para intentar ayudar, a costa de haber perjudicado a mi propia familia”.

Por otra parte, apuntó contra el Gobierno Nacional por los incendios en Corrientes: “Creo que los correntinos deberían haber sentido desde el primer día que estábamos ahí preocupados, y no como esta cosa de que si no pasa en la Capital no existe. Y ya había tenido un alerta antes en Córdoba. Es muy desesperante que la ignorancia combinada con la soberbia lleve a estas situaciones”.

En tanto, sobre su presidencia, al ser consultado sobre los mejores momentos de la gestión de Cambiemos, Macri dijo que “hubo muchos éxitos”, y completó: “La organización del G20 realizado en Argentina fue algo que impactó a los líderes del mundo. Pero ser presidente es una responsabilidad muy grande. Yo lo sentí sobre todo en 2018, cuando vino la crisis financiera. A veces te sentís muy solo”.

A los pocos minutos del comienzo de la nota con Vidal, Macri comenzó a dar un discurso lleno de metáforas y combinadas con el fútbol, un clásico de su léxico. En ese punto, afirmó: “Argentina está viviendo los últimos momentos de oscuridad, pero está llegando la luz. Esa luz va a volver a encontrar un país donde cada uno va a poner su aporte. Si nos rebelamos todos y decimos "esto no va, ahí hay una oportunidad. Está en nosotros salir hacia afuera y decir basta”.

Después de ese extraño y vacuo análisis político y social, Macri realizó sus constantes analogías futboleras para dejar en claro sus diferencias políticas con el peronismo. Pero en su manifestación le pegó con todo a un club humilde y muy querido del barrio de Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires: Sacachispas.

Luego de repetir que en su gobierno la organización del G20 fue “perfecta”, afirmó que el gobierno de Fernández no podría llevar a cabo dicho evento. "Ahora es como que Sacachispas quiera decirle a la FIFA como organizar un Mundial", se burló Macri.

Pese a su rol en la Fundación FIFA y como ex presidente de Boca Juniors, Macri no dudó en burlarse de uno de los clubes con gran historia de Buenos Aires. Sacachispas fue fundado el 17 de octubre de 1948, tiene su sede en Soldati y fue creado por Roberto González y Aldo Hugo Vázquez, que formaron un equipo para disputar los Juegos Nacionales Evita.

Los dos jóvenes se habían inspirado en la película Pelota de trapo, del periodista Ricardo Borocotó, donde mostraban a un grupo de chicos que jugaban en un potrero y formaban un club de fútbol llamado Sacachispas.

En 1948, el club llegó a la final y el entonces presidente Juan Domingo Perón y Eva Duarte presenciaron el partido en la cancha de River Plate. Durante ese encuentro, cuando Perón se enteró que Sacachispas no contaba con ningún predio y que jugaban en la calle, se ocupó de gestionar la cesión de un predio para que se construyera la cancha. La primera fue en Lacarra y Corrales, a seis cuadras del actual estadio.

En 1951, Sacachispas tuvo su primera comisión directiva. Eligieron los colores de su camiseta, el lila y el blanco, por unas glicinas que crecían en el medio de la cancha, según relató Borocotó.

Durante décadas, y a fuerza de lucha de sus dirigentes y jugadores, Sacachispas jugó en la C y en la D. En junio de 2017, se consagró campeón de la C y ascendió a la Primera B Metropolitana por primera vez en su historia.

En los últimos años, su popularidad creció gracias a las redes sociales. Con un excelente manejo de Twitter, Sacachispas sumó seguidores (hoy cuenta con más de 76 mil). Con ironía, chistes y hasta con campañas con el plantel desde su cuenta oficial, lograron ganarse el cariño de la mayoría de los hinchas del fútbol

Por eso, tras el agravio de Macri contra Sacachispas, le contestaron desde Twitter con mucha altura y le recordaron el préstado que le dio el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares y que terminó siendo fugado del país. "Mauri con la plata que patinaste del Fondo hubiéramos hecho el Mundial en Soldati y de noche", escribieron. ¡Gol de Sacachispas!