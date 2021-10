Salud Mental: por qué es tan importante la ayuda psicológica ante un diagnóstico de infertilidad

En el Mes de la salud mental es importa hablar acerca de lo que significa para las personas enterarse del diagnóstico de infertilidad, lo que de seguro implicará una serie de nuevas emociones. Por eso, la contención psicológica es fundamental para atravesar este doloroso proceso.

El cuidado de la salud mental es tan importante como el de la física, resulta crucial para garantizar la buena calidad de vida de las personas y el manejo de las emociones y sentimientos. Llevar a cabo un tratamiento de reproducción asistida es un proceso complejo, que genera distintos estados de ánimo en las personas que están atravesando la búsqueda. Para quienes desean concretar un embarazo, contar con un espacio de contención psicológica es fundamental para obtener herramientas que los ayudarán a transitar el proceso.

Desde la psicología se trabaja con los pensamientos automáticos negativos de los pacientes para intentar que no interfieran en la búsqueda del embarazo. En general, suele estar muy presente el sentimiento de ansiedad. “Tratamos de cuestionar los pensamientos negativos, basarnos en algo real, que los pacientes puedan conectarse con lo que sí está funcionando: con emociones y pensamientos acordes a la ilusión a la búsqueda de este bebé”, expresa la psicóloga especialista en medicina reproductiva, María Villamil, y agrega: “Cuando uno cuestiona un pensamiento que es negativo, se logra un cambio en la emoción y en la conducta que produce que se deje de generar este tipo de razonamientos”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, según la especialista, es importante realizar ejercicios de relajación, visualización y respiración. “Buscamos implementar cambios en el estilo de vida de los pacientes, los ayudamos con la realización de una agenda, y tratamos de que haya conciencia de sí mismos, de sus emociones y sentimientos. Es fundamental que puedan habilitar lo que les pasa y validarlo”, detalla Villamil.

Diagnóstico de infertilidad

Según la Lic. Villamil, la llegada del diagnóstico negativo trae, por lo general, sufrimiento emocional y psíquico en los pacientes. Ante la imposibilidad de concretar el deseo de maternidad o paternidad comienzan a aparecer los primeros desajustes a nivel emocional.

El diagnóstico de infertilidad hace que los pacientes entren en un estado de shock, en el cual se produce un desequilibrio a nivel emocional que implica una crisis y un estado de alarma constante. Además, suele traer aparejado una serie de emociones como: ansiedad, angustia, tristeza, rabia, vergüenza y culpa. Por otro lado, puede también producir estrés, ya que se trata de una crisis vital, que en algunas ocasiones puede convertirse en una crisis crónica, que implica un deseo no cumplido de un proyecto de vida.

“En las consultas se observa más ansiedad y tristeza en mujeres que en hombres. Esto podría estar relacionado a que son ellas quienes ponen el propio cuerpo y eso supone una implicancia emocional más alta”, explica Villamil. No obstante, señala que “hay una teoría que plantea que los hombres no demuestran qué es lo que les pasa, y se muestran más fuertes, aunque sufran mucho también la búsqueda de este bebe que no llega”.

“La contención psicológica en una primera instancia, tiene que ver con la psicoeducación: que el paciente comprenda la complejidad psico social de la búsqueda de un embarazo que no llega. La literatura apoya la idea que todas las personas que están considerando realizar un tratamiento de reproducción asistida deberían recibir apoyo psicológico para asegurarse que conocen y contemplan las complejidades psicosociales y emocionales que supone un proceso como este”, sostiene Villamil.

En síntesis, el apoyo emocional en los tratamientos de fertilidad es crucial para proporcionar información, acompañamiento y un espacio de escucha a cada paciente. Además, es importante para mejorar la calidad de vida y bienestar psicológico, disminuir el estrés y las ansiedades, acompañar en la toma de decisiones y brindar estrategias para el afrontamiento de resultados.