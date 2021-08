Salud mental y Covid: los síntomas a largo plazo que la pandemia dejó en chicos y adolescentes

La distancia. El cierre de espacios de socialización. Las clases virtuales. La cancelación de eventos. El miedo. La incertidumbre. La pandemia de coronavirus afectó al mundo entero. No hubo distinción entre estratos sociales, culturas, religión o género. Todos, de una u otra manera, transitaron la pandemia con cambios en sus vidas. Pero, tal vez, las niños, los niños y los adolescentes fueron quienes más lo sufrieron. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias que tendrá la pandemia en los más jóvenes?

En una entrevista con BigBang, la doctora Fernanda Bellusci, consultora honoraria en Adolescencia del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas, explicó: “Las imágenes de un suceso traumático como es la pandemia y el confinamiento podrían integrarse de una forma caótica y desestructurada en la memoria emocional de las personas. De modo que podrían aparecer pensamientos repetitivos, indeseados, pesadillas y alteraciones de la memoria o surgir recuerdos parciales con una gran intensidad emocional”.

-¿Cómo cree que las niñas, los niños y los adolescentes recordarán los años de pandemia de coronavirus y su consecuente aislamiento?

-Desde el momento de la concepción misma comienza la formación del aparato psíquico y durante toda la infancia y la adolescencia continúa hasta la adultez, la cual seguimos desarrollando pero de diferente forma. Durante este periodo crítico de la vida comenzamos a formar recursos emocionales que son nutridos por el ambiente familiar y también por el social, dentro del que se encuentran la escuela, los amigos y la sociedad en general. La situación epidemiológica se abordó con una mirada biologicista por lo cual lo psicológico quedó en un segundo plano, cuando el individuo es un ser indivisible constituido por aspectos biológicos, psicológicos, espirituales y sociales.

-Entonces, ¿cómo recordarán en el largo plazo los más chicos a la pandemia?



-La memoria es la capacidad de fijar, conservar y evocar las vivencias. Por otro lado, los recuerdos no constituyen una reconstrucción, sino una representación del pasado. Los recuerdos están influidos por las emociones y los sentimientos de la persona que los evoca.

-Ahí entra en juego la memoria.

-La memoria y la capacidad de memorizar es muy personal, muy frecuentemente es frágil y la codificación de la información de lo que se vive no es casi nunca como si reprodujéramos una filmación. La importancia de la memoria radica en que nos permite relacionar el presente con el pasado y proyectar hacia el futuro nuestros pensamientos e ideas.

-¿Qué pueden hacer los mayores para que los más chicos puedan superar y transitar de mejor manera los problemas que surgieron a raíz de la pandemia?

-Lo lúdico es una de las herramientas más importantes que se pueden utilizar para ayudar a los niños y adolescentes para procesar lo vivido y reprocesar. De modo tal que en la organización de la memoria sea un recuerdo con menor tensión traumática.

-¿Por qué?

-Porque ayuda a desarrollar mejores estrategias de regulación emocional, la resiliencia y el crecimiento postraumático para afrontar los recuerdos traumáticos. Por otro lado, a través del juego se aprende y desde la casa se puede complementar, de alguna manera, la ausencia que hubo de presencialidad escolar.

-¿Qué tipo de consultas tuvo durante 2020 y 2021?

-En lo particular, me sigue llamando la atención la tristeza del relato de lo vivido por los pacientes más grandes. La tristeza de lo perdido en relación a las experiencias presenciales con los amigos. Y ni que hablar de aquellos que vivieron pérdidas directas de familiares por elCOVID-19 o por otra patología que no pudo ser atendida por la imposibilidad de acercarse a un centro de salud. También la incertidumbre frente al futuro ya que no se sabe cómo sigue esto.

-¿Y en cuanto a los más chicos?

-A los niños determinadas certezas les permiten sostenerse para proyectarse. Los pacientes más chicos han adquirido hábitos de higienizarse las manos con alcohol con tanta naturalidad que lo toman directamente del escritorio en el consultorio, esto jamás pasó. Esa será una secuela positiva.



-A pesar de lo traumático de lo que vivieron, ¿pueden mejorar sus capacidades personales?

-Los sucesos traumáticos pueden servir para sacar lo mejor de cada persona. Mucha gente se sorprende de la fortaleza que es capaz de encontrar en una situación de adversidad. En este sentido hay que resaltar el fenómeno del crecimiento postraumático, basado en la capacidad del ser humano de rehacerse frente a los embates de la vida, como si el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en la persona recursos latentes e insospechados que mejoran incluso su funcionamiento anterior.