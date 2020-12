Salvaje crimen: un quiropráctico fue asesinado por un menor de 15 años en un intento de robo en Retiro

Dmitri Amiryan, Un hombre de origen armenio residente en Argentina, de 47 años, fue asesinado de un balazo por un delincuente que quiso robarle la bicicleta en la intersección de Av. Madero y San Martín.

De acuerdo a Alberto Crescenti, titular del SAME, las ambulancias llegaron al lugar del hecho a las 8.25 y trataron de compensar al ciclista que "tenía una herida grave de arma de fuego en la región facial".

Los médicos intentaron estabilizarlo infructuosamente y, luego de ser trasladado al Hospital Fernández, Amiryan -que era quiropráctico y vivía en Núñez- falleció.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los delincuentes huyeron del lugar sin robar nada y uno de ellos, de 15 años, fue detenido por la Policía de la Ciudad a cuadras del lugar del crimen, cerca de la entrada del Barrio 31. Entre sus pertenencias, tenía un revólver calibre 32 que se identificó como el arma homicida.

Según pudo establecerse, la víctima iba en bicicleta acompañado por un amigo y, cuando transitaban por detrás del Hotel Sheraton, tomaron caminos opuestos y fue allí cuando el menor abordó a la víctima.

"Ayudaba a los demás"

"Es una pena que haya muerto como un perro en la calle, que lo haya matado un pibe de 15 años", expresó Diego, un amigo de Amiryan, en diálogo con TN.

Según describió, el hombre asesinado hacía el mismo recorrido tres veces por semana, muchas veces acompañado por amigos. "Hoy llegué más tarde, lo estaba llamando por teléfono, fui al lugar donde nos encontramos y no lo vi. Agarré el camino habitual y cuando voy a Retiro lo encuentro a mi amigo Pablo, que no estaba con él, porque Dimitri se había adelantado, y veo la bicicleta, el patrullero... Me fijo adentro del patrullero por si lo habían detenido. Veo sangre, pensé que lo habían atropellado", describió.

Diego también reveló que Amiryan ya había sufrido el robo de su bicicleta en una ocasión previa, y lo recordó como alguien que "no hacía más que trabajar y ayudar a los demás".