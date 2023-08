Salvaje incendio y peligro de derrumbe en Monserrat: una mujer quedó colgando de un cable para salvar su vida

El pacífico barrio de Monserrat se convirtió en una verdadera pesadilla en la mañana de este jueves cuando, desde un segundo piso, se escuchó una explosión que luego se transformó en un salvaje incendio. Se constató a través de Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que se encontró en ese piso del departamento que se incendió a una mujer de 65 años que, en lenguaje coloquial se dice, “respiró el fuego”, y que lamentablemente sufrió graves quemaduras en el 70% de su cuerpo. Además, informaron que la víctima tiene traumatismo de cráneo por haberse golpeado contra una moldura del edificio tratando de escapar.

Crescenti también confirmó que esta señora fue trasladada y está internada en el Hospital Ramos Mejía en muy grave estado y que si estado de salud es realmente delicado. Fueron los bomberos quienes pudieron rescatarla y ponerla a salvo. “Aparentemente no hay más personas en el edificio, hay mucho humo, pero, por suerte, ya no hay más llamas”, expresó el titular del SAME.

La intersección de Libertad y Bartolomé Mitre se volvió una verdadera película de acción porque una de las mujeres que vivía en el piso incendiado intentó escapar de manera heroica: se colgó de un cable que encontró a la salida del balcón. Por un momento no pudo sostenerse más y quedó por un microsegundo en el aire, aunque afortunadamente pudo volver a sostenerse y salvar su vida ¡Impactante!

Hasta el momento, el humo sigue siendo imparable pero el fuego está controlado: “Tenemos que esperar a que los bomberos terminen de trabajar, pero el fuego estaría prácticamente controlado”, dijo Crescenti, quien intentó en todo momento llevarle tranquilidad a los vecinos. Hasta ahora, continúan trabajando en el segundo piso, están enfriando las paredes y el techo para determinan si hay peligro de derrumbe porque la mampostería podría caer a la calle. Agregando más información sobre la mujer rescatada, el titular del SAME contó: "A esta mujer la encontraron en uno de los fondos de la habitación del segundo piso pero el traumatismo y el porcentaje de quemadora es muy importante. Esperamos que esta mujer salga de este cuadro". Crescenti confirmó que fueron alertados por una explosión seguida de fuego y que, de forma inmediata, se trasladaron al lugar. "Se desconocen las causas del incendio. Todavía no sabemos que puede haber dentro del departamento", señaló. Además, los Bomberos confirmaron que existe riesgo de derrumbe del techo que resultó dañado por el feroz incendio desatado.

Sobre la zona en el barrio de Monserrtat contó que la zona estaría cortada para el paso de vecinos y vehículos por el mencionado peligro de derrumbe: "El fuego está controlado y no hay gente en el edificio. Ahora hay mucho humo, pero no se perciben llamas. Estamos esperando que los arquitectos de guardia auxilio puedan trabajar porque el techo está muy inestable y hay peligro de derrumbe", sentenció.