Samid más complicado: el documento que prueba que violó su arresto domiciliario

La polémica con el empresario de la carne Alberto Samid dista de terminar, sobre todo después de haber sido filmado y escrachado en un restaurante violando el acuerdo de salidas laborales que tiene su arresto domiciliario.

En su defensa, hoy salió a decir en diferentes entrevistas que no incurrió en ninguna violación a los términos de su reclusión, aunque sin embargo esto no concuerda con la información que le envió el Ministerio de Justicia al juzgado que controla su pena.

“Tengo salida laboral los lunes, los miércoles y los viernes; de las 9, a las 14. En el Mercado Central, a partir de hoy, hay un paro general por tiempo indeterminado. Tengo a dos cuadras de mi casa una parrilla. Me llaman y me dicen ‘traeme todo lo que puedas’”, comenzó Samid, quien continuó con sus explicaciones en diálogo con Radio 10: “Salí más temprano del Mercado, les traje la mercadería, estaba esperando. Le dije al mozo ‘usted traiga la mercadería porque yo no la puedo bajar’, les llevé tres cajones. Estaba esperando que los bajen”.

Según consta en la documentación sobre el sistema de prisión domiciliaria, Samid regresó a su casa ayer a las 13:40. Sin embargo volvió a salir nuevamente a la calle. Por habilitación del juzgado, Samid tiene tres salidas laborales por semana, lunes, miércoles y viernes, de 09 a 13:30. Esto consta en un correo que le enviaron al Juzgado desde el Ministerio en donde remarcaron que violó los términos de su prisión domiciliaria.

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por indicación de la Directora de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, en el marco de la causa, seguida al Sr. SAMID JOSE, en trámite por ante el tribunal a vuestro cargo, a efectos de informar que a las 10:12hs, el Centro de Monitoreo y Gesón comunicó que el Sr. SAMID presenta alerta “HA SALIDO EN HORARIO NO PERMITIDO. Previa comunicación con quien dice ser el Sr. SAMID, refiere dirigirse a su trabajo”, sostiene el correo.

“Además, se informa que siendo las 13:40hs, el Sr. SAMID, presento el alerta “REGRESO DESPUES DE ESTAR AUSENTE”. Se envía la presente noficación ya que, si bien el Sr. SAMID cuenta con autorización por parte de Vuestros Estrados, regresa a su domicilio fuera del horario prestablecido por la misma (de 09:00 a 13:00hs). Se envía el presente a modo informavo según lo conversado telefónicamente con la Dra. Agustina RODRIGUEZ PACELLY. Sin otro parcular, saludo a Ud. atentamente”, agrega el correo al que tuvo acceso BigBang.

“Me senté porque no puedo estar parado, esa parrilla es chiquitita, si hay uno parado no se puede pasar, estaba esperando para bajar la mercadería”, insistió Samid, quien también se refirió puntualmente al momento capturado en las imágenes que circularon por redes sociales, en las que lo acusan de “chorro” y le preguntan adónde tiene la tobillera.

“Justo pasan dos señoras, que llegan y dicen un montón de cosas. ¿Qué les voy a explicar? Que tengo salida laboral, que estoy trabajando. Yo no discuto con las mujeres, no les dije absolutamente nada, agarré y me fui”, remarcó Samid. “He hecho una conducta intachable todo este tiempo”, remarcó.

Pero si faltaba alguna voz al respecto, el restaurante en donde sucedió todo también salió a hacer aclaraciones. “El señor Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y desmitificamos todo lo que pueda haber dicho esta persona como su abogado”, escribieron los dueños del restaurante en un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Asimismo destacaron que el detenido “no es dueño ni inversionista” del lugar. “No tiene ninguna conexión”, afirmaron luego de las excusas dadas por el dueño de la cadena El rey de la carne. Por su parte la parrilla se excusó de lo ocurrido al indicar que sus empleados desconocían que Samid se encontraba allí, en esa sucursal, y también desconocían su situación judicial.

"Queremos ratificar que Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y no dejaremos que salgan