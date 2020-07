Santilli adelantó que después del 17 podrá haber diferencias en la apertura de la cuarentena en la Ciudad y la provincia

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo este viernes que después del 17 de julio, cuando vence la etapa de la cuarentena más estricta en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), se pueden llegar a "tomar decisiones con tácticas diferentes" entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires respecto a la apertura de la cuarentena.

Diego Santilli adelantó que después del 17 de julio la Ciudad podrá tener más aperturas.

"La semana que viene será clave para definir qué tipo de cuarentena o qué situación nos planteamos después del 17. Sabíamos que los casos de contagio iban a crecer, porque el objetivo es el de diagnosticar, testear y aislar, y vemos que en los lugares en que lo hicimos la curva de contagios empieza a bajar", dijo Santilli en declaraciones a Futurock FM.

De este modo, anticipó que desde el próximo lunes se va a empezar saber "qué es lo que pasó a partir del 1 de julio último", cuando se estableció una cuarentena más estricta en el AMBA. "Ahí vamos a ver qué pasó y las decisiones las vamos a tomar en conjunto" entre la Nación, la provincia y la ciudad.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Lee más. Hubo otras 29 muertes y por Covid 19 y la cantidad de contagios ya superó los 90.000

Más allá de esto , aclaró que existe una estrategia conjunta en la región metropolitana que es indivisible, pero que por la manera en que avanza el virus, no se descarta que vaya a haber tácticas diferenciadas.

"Se necesitan medidas diferentes, pero no podemos abrir toda la Ciudad de Buenos Aires y no abrir la provincia de Buenos Aires. Eso no, eso se hace con una estrategia en común, pero pueden tener medidas diferentes", finalizó el funcionario porteño.

Santilli reconoció que la provincia y Ciudad tendrán aperturas distintas.

Empezó a funcionar el centro de Tecnópolis

Antes de que se conocieran estas declaraciones, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, anunció este jueves en su cuenta de Twitter que llegó al centro asistencial de salud de Tecnópolis el primer paciente enfermo de Covid-19.

"Hoy ingresó el primer paciente leve COVID19 al Centro Sanitario Tecnópolis para el aislamiento extrahospitalario. Se pone en marcha una herramienta más para descomprimir los hospitales en la estrategia contra el #coronavirus. Felicitaciones a los equipos que lo hicieron posible", informó Gollan.

El Centro Sanitario, bajo la tutela de los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, tiene más de 2.000 camas distribuidas en 821 habitaciones en el predio Ferial, Foyer, Microestadio y Bajo Tribuna de Tecnópolis, además de espacios destinados a la farmacia, otros de descanso y algunos más de trabajo para el personal.

Las habitaciones tienen tres camas, pero se les puede quitar un tabique para que, en caso de ser necesario, una familia pueda compartir el mismo espacio. También cuenta con 300 duchas para uso de los pacientes, a razón de una cada 10, más un soporte de sanitarios extra por cualquier necesidad, según información de Presidencia de la Nación.