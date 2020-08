Santilli: "En la ciudad esperamos que los contagios puedan empezar a ceder en dos semanas"

El vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo hoy que los contagios de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires "podrían empezar a ceder" en las próximas dos semanas.

Los últimos partes del Ministerio de Salud de la Nación informan de 6 mil o 7 mil casos diarios en una tendencia que no cede y podría mantenerse en los próximos días.

También aseguró que en el distrito se atiende "a todos", en referencia al debate que se dio esta semana sobre los afiliados de PAMI que deben ser trasladados a la provincia.



"Según nos dice (el ministro de Salud porteño, Fernán) Quirós, en dos o tres semanas, empezando desde una semana atrás, podría empezar a ceder la cifra de contagios en la ciudad, podría empezar un proceso de descenso paulatino", afirmó Santilli en diálogo con radio Mitre.



En tanto, sobre la atención de enfermos de la ciudad afiliados del PAMI, Santilli aseguró que "atendemos a todos, a toda necesidad que se presente, como históricamente se hizo".

Esta semana, el presidente Alberto Fernández, en ocasión de la inauguración del Hospital Bicentenario en Ituzaingó, había aseverado que muchos adultos mayores "se enferman de Covid-19 en la ciudad y vienen a atenderse en la provincia porque en la ciudad no tienen lugar donde atenderse".Luego, la titular del PAMI, Luana Volnovich, ratificó las declaraciones presidenciales, al afirmar que el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires está "mucho más saturado que el de la provincia" y precisó que entre el "15 y 20% de los pacientes" porteños de esa obra social "terminan migrando" al sistema sanitario provincial.

Santilli sostuvo hoy que, con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, "sentimos que no tenemos espacio para ponernos a debatir políticamente, y nos enfocamos en tratar de salir lo más rápido la pandemia, trabajando todos juntos en equipo".



En ese sentido, aclaró que hay "diálogo diario y permanente con las autoridades nacionales", y enfatizó en que "nuestro objetivo es salvar todas las vidas que sean posibles, y generar cada vez mayor actividad en la pymes y en los comercios lo más rápido que se pueda".



En esa línea, el vicejefe de Gobierno porteño admitió que aún "hay muchos sectores que no ha podido retomar sus actividades y estamos trabajando para que eso se pueda revertir", pero remarcó a la actividad cultural y a la turística como los dos rubros más rezagados y con serias dificultades.



"El turismo en la ciudad genera unos 150.000 puestos de trabajo, es un puntal de la actividad económica porteña, pero, lamentablemente, gastronomía y hoteles aún no pueden funcionar normalmente", explicó Santilli, y consideró que hablar de lo que pueda pasar en enero próximo "hoy es ciencia ficción, porque estamos en el día a día".

Finalmente, Santilli puntualizó que, por ahora, "nuestro foco está puesto en tratar de minimizar los riesgos de contagio y en ir abriendo más actividades en la medida que se pueda".