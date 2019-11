Sarampión sin control: hay 61 casos confirmados y genera preocupación a los expertos

En septiembre pasado, la Secretaría de Salud de la Nación confirmó que, en lo que iba del año, en la Argentina se habían registrado 18 casos de contagio de sarampión. Por eso mismo, se resolvió ampliar el calendario de vacunación para niños menores de un año, medida que resultó poco eficiente porque finalmente los enfermos se triplicaron, y hoy hablamos de 61 personas confirmadas con este virus.

Consultada por BigBang, la vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Analía Rearte, confirmó que el brote actual es el más grande desde que la enfermedad se eliminó del país (en el 2000), mientras que además reveló que el virus no está controlado, por lo que lo más importante en estos momentos es que la población complete su esquema de vacunación para prevenir un futuro contagio.

En los últimos días, desde la Secretaría de Salud hicieron público un nuevo boletín epidemiológico, en el que explicaron que aparecieron nuevos casos de sarampión en municipios donde hasta el momento no se habían detectado. "Con el fin de lograr la interrupción de la transmisión viral, se insta a la población a verificar su estado de vacunación", pidieron.

Alerta epidemiológica por sarampión de la Secretaría de Salud

Como principal medida para frenar el brote, en septiembre pasado la Secretará amplió el calendario de vacunación para los niños de 6 a 11 meses, quienes debieron y todavía deben aplicarse la dosis "cero" si viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las localidades de la provincia donde ya se detectaron casos.

Los municipios afectados, son por ahora, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate (pertenecientes a la región V); Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes (de la región VI); Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno (región VII) y La Matanza (correspondiente a la región XII).

"Asimismo, los niños de entre 13 meses y 4 años que viven en las jurisdicciones mencionadas deberán acreditar dos dosis de vacuna triple viral, aplicadas después del primer año de vida", aclararon en septiembre pasado, pero de todos modos estas medidas continúan vigentes y ahora resulta muy importante acatarlas.

Del mismo modo, en el boletín epidemiológico publicado el 25 de noviembre último, la Secretaría aclaro que para evitar que el brote continúe en ascenso, se adquirió una cantidad mayor a la planificada de dosis adicionales de vacuna triple y doble viral, como así también de gammaglobulina.

A pesar de los intentos por frenar el contagio, la vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Analía Rearte, explicó que este es el brote más grande que se dio en la Argentina desde la eliminación del sarampión (en el año 2000) en el país. "En años anteriores, la mayoría de los casos eran importados, y se autolimitaban, nunca hubo una cantidad tan grande. En este año ya vamos por 61 personas que se contagiaron, más algunos casos que están en estudio", sostuvo, y agregó que el problema actual, es que existe una circulación del virus, cosa que antes no ocurría.

"Hay chicos que se están contagiando de una enfermedad que sucede en la Argentina y que no es traída por viajeros. Entonces este año es una situación bastante distinta, porque si bien la reintroducción de la enfermedad no la podés determinar hasta pasado un año de circulación, el temor que hay es que el brote no está para nada controlado, porque siguen apareciendo nuevos casos todas las semanas", se lamentó Rearte.

Además, indicó que la única estrategia para prevenir el contagio es la vacunación, y que lo más importante es que se apliquen las dosis faltantes todos los que no tienen su esquema completo. "Lo ideal es que toda la población menor de 54 años tenga dos dosis, y que en estos municipios particulares donde hay casos, los menores de seis meses tengan una dosis, y que los menores de cinco años tengan dos dosis de vacunas", aclaró la medica.

En este sentido, comentó que la única manera de controlar el brote es con la vacunación, pero que en realidad esa campaña se tiene que hacer de manera previa, antes de que empiecen los contagios, porque muchas veces las medidas que se toman para reparar el daño no logran llegar a buen puerto.

"Por eso es que hay que trabajar antes para tener buenas coberturas, porque una vez instalado el brote, es muy difícil de controlar. Siempre los brotes de sarampión, por ejemplo en Europa, Estados Unidos o Brasil, tienen que ver con las bajas coberturas. Si se logran coberturas por encima del 95%, el sarampión no entra. En Argentina, lo que está pasando, es que tampoco se están alcanzando las coberturas del 95% necesarias para bloquear los casos importados que puedan venir.", informó por último.

Qué es el sarampión y cómo se contagia

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede tener curso grave o fatal y causar secuelas permanentes. Se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Un enfermo, puede contagiar entre 15 y 17 personas, justamente porque el virus permanece mucho tiempo en el ambiente.

Los síntomas se caracterizan por fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos, erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo, y la aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

Alberto Fernández cuestionó el ajuste del Gobierno en las vacunas

Preocupado ante la aparición de nuevos casos, esta mañana el presidente electo Alberto Fernández usó su Twitter para cuestionar que el Gobierno de Mauricio Macri realizó durante los cuatro años de gestión un ajuste desmedido en la salud para cumplir con lo pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que por culpa de eso, hoy en la Argentina hay más de 60 personas infectadas con sarampión.

Ya son 61 los casos confirmados de sarampión porque el ajuste de este Gobierno llegó a la inmoralidad de no garantizar la vacunación.



Estos son los efectos de cumplir con el programa del FMI a cualquier precio. Debemos corregirlo con urgencia.https://t.co/3UfNXe83RG — Alberto Fernández (@alferdez) November 27, 2019

"El ajuste de este Gobierno llegó a la inmoralidad de no garantizar la vacunación. Debemos corregirlo con urgencia", escribió.

A pesar de que la Secretaría de Salud de la Nación negó varias veces el faltante de vacunas, un reciente informe de la Auditoría General de la Nación acaba confirmó el mes pasado que la distribución de las dosis en las provincias no se dio como estaba planificado, por lo que registró un nivel de cobertura por debajo del establecido.

Según se detalló en el análisis, durante los años 2016 y 2017 se detectaron "niveles de cobertura inmunológica alejados de las metas adoptadas", mientras que además las adquisiciones anuales de vacunas "fueron inferiores a las cantidades oportunamente planificadas”.