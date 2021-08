Se acelera la vacunación, el palito de Quirós a Ginés y los cambios en el padrón: las 7 noticias del día

El palito de Quirós para Ginés: "El vacunatorio vip ha sido un daño no solamente a su propia imagen y carrera"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se metió de lleno en la polémica por el escarche al ex titular de la cartera sanitaria nacional, Ginés González García, uno de los principales responsables del vacunatorio VIP que se montó en el Ministerio de Salud. “Creo que ha tenido dificultades en varios momentos de la gestión de la pandemia. El vacunatorio vip ha sido un daño no solamente a su propia imagen y carrera, sino que a la creatividad de la campaña vacunatoria de la Argentina”, afirmó Quirós en declaraciones a TN.

“Tal vez él ha sido el constructor de equipos sanitarios en la Argentina más significativo de los que están vivos”. En ese sentido, consideró que el propio Ginés “está sufriendo la opinión pública de las cosas que ocurrieron durante su mandato a cargo del ministerio”, agregó.

Pero Quirós fue más allá. “Verdaderamente, me da mucha pena. Hubiera querido ver la trayectoria de un sanitaria de tanta historia de otra manera diferente, pero está todo a la vista”, dijo.

Las declaraciones del ministro porteño sucedieron luego de que la Cámara Federal ordenó investigar a las personas que recibieron de forma irregular la vacuna debido a su cercanía con el poder político. En su fallo, los camorristas consideraron que al tratarse de un bien escaso en todo el mundo la actitud de Ginés, como de las personas que recibieron la vacuna, si corresponde a que se investigue como un delito.

“La resolución del Ministerio de Salud 2883/20 del “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina” oredenó vacunación en forma simultánea y/o sucesiva, sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones definidas de riesgo” disponibilidad de dosis…”.

Es ese concepto, y no el de simultaneidad, el que debe protagonizar la real discusión. Como se dijo. El punto crítico del caso no está en si la vacunación de los distintos estratos del grupo prioritario debía ser estrictamente escalonada o simplemente simultánea. El núcleo de la polémica estaba en la cantidad de vacunas disponibles para transitar uno u otro camino. El problema, justamente, es que el bien era escaso. No en Argentina, no en el Cono Sur, sino en todo el planeta”, sostiene el párrafo más fuerte del fallo al que tuvo acceso este medio.