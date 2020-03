Se burló del coronavirus y terminó contagiado: la historia detrás de la suspensión de la NBA

La NBA decidió suspender su temporada como consecuencia del primer contagio de coronavirus detectado en un jugador. Pero las vueltas de la vida hicieron que el atleta por el cual se suspendió por tiempo indefinido la temporada es el mismo que en conferencia de prensa se burló del contagio. Se trata del pivot francés Rudy Gobert, que juega en los Utah Jazz, y que ayer por la noche se convirtió en el primer jugador de la liga en dar positivo.

Rudy Gobert was trying to be funny when players and media were kept at a distance for shoot around interviews. Now that he’s tested positive for #COVID19 #Coronavirus not as much. Wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/Lp7T0TK9yZ