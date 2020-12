Se cierra el cerco sobre Luque, sigue la pelea por la poda de fondos para la Ciudad y Fernández habló con Biden: las claves del día

Diputados aprobó con cambios el proyecto para recortarle más fondos a la Ciudad y define el Senado

El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para recortar los fondos de coparticipación que recibe la Ciudad por la transferencia de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal en 2016. Sin embargo, por la falta de votos necesitó hacer cambios y el proyecto no sólo volverá al Senado, sino que además, de ser aprobado, establecerá una comisión de 60 días para determinar el monto.

Sin embargo, hay un dato no menor, motivo por el cual la oposición no tomó la no sanción como una victoria: el oficialismo en el Senado tiene un número mayor de votos en relación con la cantidad de las bancas. Esto quiere decir que si trata nuevamente el proyecto y se aprueba la versión anterior con los mismos votos de la primera vez quedará automáticamente sancionado debido a que contó con más adhesiones a favor, en términos porcentuales, que en la Cámara Baja.