Se definen las restricciones en el AMBA y regresaron las conferencias de Salud: las 7 noticias del día

Oscar Martínez negó que hubiera dicho que la Argentina le "resultaba tóxica"

Después de la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre que no extrañaba, y que le resultaba tóxico lo que veía que sucedía en el país, el actor Oscar Martínez grabó un video, que le pasó a Marina Calabró, en donde sostenía que no había realizado dicha declaración.

“Hola, quiero desmentir categóricamente lo que teóricamente son reproducciones de mis palabras, un reportaje que hice el día viernes. Son fraudulentas. Hace seis meses que estoy en Madrid, a la mayoría me he negado a hacer nota", comenzó diciendo en un video.

"No me parece ético hablar desde afuera del país. Cuando estoy en Argentina he expresado siempre mis opiniones, tratando de no herir a nadie. Quiero vivir un país que todos podamos decir lo que pensamos sin que signifique una condena mediática ni de ninguna clase", aclaró.

"Hace mucho daño esto, no sólo a mí. Enciende pasiones oscuras, injustamente. Me ha pasado leer o escuchar declaraciones de compatriotas desde afuera y me ha molestado. Me he sentido muy mal. Entonces no lo hago, no lo hice", agregó.

"Hay gente que me está descuartizando, creyendo algo que es falso. Mis opiniones creo que las sabe todo el mundo", cerró.

El fin de semana en una entrevista a Radio Mitre, Martínez había sostenido: “No, no voy a mentir. No extraño nada de la Argentina. Allí están mis hijas, mis nietos y mis amigos pero yo la estaba pasando muy mal, me resulta muy tóxica”.

El periodista que lo entrevistó, Gonzalo Sánchez, remarcó que a lo largo de la entrevista el actor si había dicho esa frase pero sostuvo que fue sacada de contexto. “Pasó lo que pasó, que es la locura argentina”. Y remarcó: “Nosotros (en el programa) no hacemos este programa para caer en la batidora; eso nos tiene sin cuidado si después hacen títulos en los portales noticiosos con nuestro trabajo”.

“Si los hacen respetando las condiciones, el espíritu de las conversaciones, lo celebramos. Ahora, no nos interesa caer en la voracidad, en la máquina trituradora que devora personajes y los convierte en carne picada solo porque sí“. “Siento que Oscar, “Ladran Sánchez” y yo caímos en la trituradora”, insistió.

“¿Dijo lo que dijo Oscar? Sí (pero) si lo sacas de contexto, hacés daño“, afirmó. Y, para finalizar, Sánchez expresó: “Hacemos radio sin ruido. No queremos mierda, no queremos ruido“.