Se definió el aumento de tarifas: cómo es la segmentación y cuánto vas a empezar a pagar

El Gobierno tiene pensado enviar hoy al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, el texto completo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además del pedido de endeudamiento para que se autorice el préstamo de al menos USD 44.500 millones que busca solicitar la administración del presidente Alberto Fernández. En ese contexto, la portavoz Gabriela Cerruti blanqueó hoy cómo será el aumento en el precio de las tarifas.

Es que durante toda la negociación, y tal como adelantó este medio, uno de los puntos troncales tuvo que ver con la suba de las tarifas de luz, gas y agua ya que dentro de las revisiones trimestrales se establece que tienen que haber una reducción del déficit fiscal. En ese sentido, Cerruti brindó hoy precisiones sobre cómo será el aumento en las boletas y el nuevo cálculo.

Tal y como sucede con los alquileres, que rigen su precio por un coeficiente de actualización que está vinculado con la inflación, las tarifas tendrán una doble segmentación. Primero por ingresos en lo que se conoce como los deciles. El primero, que representa cerca del 10% de la población, pagará una tarifa plena sin subsidios. El segundo tomará el Coeficiente de Variación de Salario para calcular la suba.

¿Qué es esto? Es el cálculo que se hace para tener cuanto aumentaron en promedio los salarios en el paìs teniendo en cuenta las paritarias de todos los gremios. De ahí se calcula un promedio. De ese promedio se designará una parte para tomar como aumento de tarifas. De esta forma, según explicó la funcionaria, quedarían tres clasificaciones:

Usuarios de más poder adquisitivo: dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago (abarcaría al 10% de los usuarios).

Beneficiarios de la tarifa social: el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior

El resto de los usuarios: el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.

“Las revisiones abarcarán a usuarios residenciales y no residenciales y contendrán las propuestas de exclusión, si correspondiere”, especificó Cerruti, y resaltó que, “para los usuarios residenciales, se considerará como criterio objetivo el CVS tal como lo establecía la ley 27.443, propuesta por la oposición en el año 2018 y que no se pudo aplicar porque fue vetada por el ex presidente Mauricio Macri”.

Si se toma como referencia, la suba del CVS durante 2021 fue de 56,4%. Con ese porcentaje, los usuarios con tarifa social tendrán aumentos del orden del 22,58% como máximo. El otro segmento, tendría aumentos de 45 por ciento.

Como a partir de marzo ya se comenzaron a aplicar aumentos promedio del 20% en gas a nivel nacional y de 22% en electricidad para el AMBA, estas subas estarán ya contempladas dentro de los aumentos autorizados, según explicaron fuentes oficiales.

Un dato no menor es que durante toda la discusión tarifaria se buscaba que la suba sea como máximo del 20%, incluso eso fue lo que se anunció. Pero el contexto de necesidad de reducir el déficit fiscal más la suba de los precios internacionales como consecuencia de la guerra en Ucrania hicieron que se modifiquen algunas pretensiones.

La confirmación final de todo esto llegaría cerca de la tarde cuando las autoridades del FMI emitan un comunicado al respecto. Es que cuando se anunció por primera vez el entendimiento con el Fondo, Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, omitieron mencionar la reducción de subsidios que quedó luego plasmada en el brief del organismo multilateral.