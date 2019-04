Se derrumbó un supermercado lindero a una obra en construcción: hay una persona muerta y ocho heridos

Un supermercado que lindaba con una obra en construcción en el barrio San Cristóbal se derrumbó esta tarde, y según explicaron fuentes de la investigación, un joven murió luego de quedar atrapado bajo los escombros. Además, ocho personas resultaron heridas y ya fueron atendidas por el SAME.

El terrible episodio se registró en la avenida Pavón 3094 y desde la policía de la Ciudad indicaron que el edificio se desmoronó debido a las excavaciones que habían hecho en la zona, lo que provocó que la planta baja, el primer piso y el segundo del supermercado, que funcionaba como vivienda, resultaran afectados.

El personal que trabaja en el lugar logró salir por sus propios medios, aunque el joven que falleció había quedado atrapado debido a que se cree que dormía al momento del derrumbe. Durante algunas horas esta persona estuvo bajo los escombros, y cuando los bomberos de la Ciudad lograron sacarlo, su estado de salud ya era irreversible.

Del mismo modo, desde el SAME ya confirmaron que atendieron a cinco mujeres y tres hombres, aunque todos se encuentran fuera de peligro. Afortunadamente, al momento de la tragedia el comercio estaba cerrado, por lo que no había ningún cliente adentro.

Aunque todavía no hay certezas acerca de por qué ocurrió el derrumbe, se cree que se debió a que la obra lindera estaba en etapa de submuración. "La mecánica de por qué colapsó el supermercado no la podemos confirmar todavía, no creemos que haya riesgo para otras viviendas", aseguró uno de los bomberos de la Ciudad a cargo del operativo.

En diálogo con los medios, también dijo que el encargado del supermercado confirmó que todos sus empleados están bien, pero el oficial confirmó la muerte del joven. "La esposa dijo que su marido estaba durmiendo, y lamentablemente lo encontramos sin vida. Él estaba en uno de los dormitorios de la planta de arriba", sostuvo.