Se distribuyen más vacunas y Macri muy complicado por el golpe en Bolivia: las 7 noticias del día

La estrategia de una de las invitadas al cumpleaños de Yañez para evitar problemas judiciales

Una de las persona que asistió a la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos el 14 de julio del año pasado, cuando regia una cuarentena estricta que en la provincia de Buenos Aires prohibía en ese entonces que hasta los chicos salgan a dar una vuelta a la manzana, solicitará que se declare inconstitucional el DNU del presidente Alberto Fernández, que también estuvo en los festejos.

Se trata de la influencer y amiga de la primera dama, Stefania Dominguez, que fue la única de todos los invitados que no aceptó la estrategia judicial de los abogados que tomaron la representación de Yañez y los demás invitados. Justamente ella es una de las apuntadas en la Casa Rosada de la distribución de fotos y videos del festejo ilegal de cumpleaños del que participó el Presidente.

“En varias causas penales hice el planteo de inconstitucionalidad porque entiendo que así corresponde porque la medida viola derechos individuales. Con eso también solicitaré el cierre de la causa penal para Domínguez por falta de acción”, sostuvo en declaraciones al sitio Infobae su abogado, Mauricio D’Alessandro.

Consultado sobre la versión que busca instalar la Casa Rosada sobre el intento de venta del material por parte de Dominguez, D’Alessandro consideró: “Ella no fue. Me mostró dos fotos que tiene y no son la primera que se conoció y me dio una explicación coherente. Fue invitada con la indicación de que era un festejo íntimo y terminaron en una fiesta con 10 personas. Cuando salieron le mandaron fotos a toda la familia porque estuvieron en la quinta de Olivos, lo que era un acontecimiento. Las fotos las tuvieron muchas personas”.