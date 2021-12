Se duplicaron las internaciones de niños y adolescentes: la importancia del esquema completo de vacunación

La pandemia de coronavirus no terminó. Mientras varios países de Europa se encuentran en cuarentena otra vez, Argentina atraviesa su tercera ola de casos. En las últimas semanas, y luego del ingreso de la variante Ómicron, la suba de casos ha sido exponencial y se espera que sigan en aumento.

De hecho, el miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en 24 horas, fueron registrados 11.121 nuevos contagios de coronavirus. En tanto, fueron 11 los fallecimientos. Sobre la cantidad de casos, la última vez que se registró una cifra tan alta fue el 12 de agosto, cuando habían sido registrados 13.5369 casos.

En tanto, por cuarto día consecutivo, la positividad pasó el 10% recomendado por la OMS y llegó al 16,4%. Hasta ahora el país tiene 5.415.501 contagios desde el comienzo de la pandemia y las muertes fueron 116.964. Además informaron que hay 824 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva y el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trepó al 38,4%.

El aumento de internación de niños y adolescentes también aumentó. Uno de esos ejemplos es el Hospital Garrahan. Aunque se sabe que el virus es mucho más complicado para los adultos mayores, la enfermedad también puede afectar a los menores. En solo una semana, las internaciones de pequeños se duplicaron. Y el dato más alarmante es que las niñas, niños y adolescentes que fueron ingresados al hospital no recibieron ninguna vacuna o tiene el esquema de vacunación incompleto.

En una entrevista con Télam, el médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, aseguró: “Queremos comunicarle a la comunidad y llamar a la atención a los pediatras y a las familias que recomienden la vacunación y que se acerquen a los centros de vacunación". También confirmó que la ocupación de camas pasó de 1,6% a 3.3% en una semana.

Y agregó: “Hubo comunicadores, profesionales médicos y dirigentes de la oposición difundieron información en contra de la vacunación y generaron dudas en padres y madres sobre si debían vacunar a sus hijas e hijos. Les repetimos que las vacunas son seguras y salvan vidas”.

Por otra parte, Trotta afirmó que hubo un aumento constante de contagios en menores de edad: "En la última semana, hubo un aumento de casos, tanto de la consulta como de la internación. Lo que más alarma sobre todo el tema de que la gran mayoría o no ha recibido la vacunación o tienen esquemas incompletos de vacunación".

Y agregó sobre la suba de la curva: “La tasa de positividad en la red de hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires, constituida por el Hospital Garrahan, el Hospital Elizalde y el Hospital Gutiérrez, en la franja de 0 a 16 años ha pasado de 1.6 a 3.3, es decir que se ha duplicado. Se está dando en el área metropolitana un aumento importante de casos en pediatría".

En tanto sobre la campaña de vacunación para los niños, niñas y adolescentes, Trotta afirmó: “Es necesario informar a la comunidad que se está dando también en la población pediátrica el aumento de la curva, como se está dando en la población general. Hace rato venimos hablando con los padres y los medios para tratar de concientizar y contrarrestar las voces en contra de la campaña de vacunación, del cuidado, de la acción del Estado en la prevención y el cuidado de la vida".

En tanto, sobre los que se niegan a inocular a sus hijos contra el COVID, el médico contó: "Muchos porque deciden no vacunarlos; otros, porque las condiciones en las que están los chicos no les permitieron tener las posibilidades de vacunarse en ese momento y otros, por cuestiones sociales que han podido acercarse una vez y no han podido acercarse a la siguiente dosis o no han llegado con el tiempo".

Y explicó: "Se les generan dudas: no es culpa de las familias. Ellas depositan la confianza en los comunicadores sociales y muchos profesionales médicos y la oposición, quienes al difundir que están en contra de la vacunación, generan dudas, incertidumbre, y obviamente la familia puede creer que esa es la realidad".

Sobre la importancia de las vacunas, Trotta dijo: "No se han reportado efectos secundarios de gravedad en la gran mayoría de los casos. Muy esporádicamente se presentan efectos leves. Lo que necesitamos es un fuerte respaldo por parte de la comunidad médica, pediátrica y los medios de dar a conocer que las vacunas son seguras".

Hasta el día de hoy, y según el Monitor Público de Vacunación, Argentina cuenta con 37.730.569 personas, 32.034.608 de personas con el esquema completo y, además, hay 4.284.436 con aplicaciones adicionales o de refuerzo. Hasta ahora, el país recibió 91.940.445 vacunas y se aplicaron 74.049.613 dosis.