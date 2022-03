¿Se endeudaron y no se hacen cargo? Juntos por el Cambio advirtió que no votará a favor del acuerdo con el FMI

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunirá mañana con los referentes de Juntos por el Cambio para analizar la postura que tomó este espacio político con respecto al proyecto de ley que busca ser aprobado para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 57 mil millones de dólares contraída por la gestión de Cambiemos, durante la presidencia de Mauricio Macri, y que fue fugada del país casi en su totalidad . La coalición opositora aseguró que "no empujará a la Argentina al default", pero aclaró que "no comparte ni está de acuerdo" con el programa económico del Gobierno durante la sesión en comisiones de la Cámara de Diputados para discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Esta postura fue transmitida este lunes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados, al que asistió el ministro de Economía, Martín Guzmán. Días atrás, el Gobierno Nacional anunció oficialmente que cerró el acuerdo con el organismo para refinanciar la deuda récord de aproximadamente US$ 57.000 millones que tomó la administración de Macri.

El nuevo programa -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de 2 años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y es una refinanciación de la deuda tomada durante la gestión de Macri. El acuerdo tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos, en tanto que el pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio "sin sacrificar" dinero de Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio.

Se trata de la primera vez que un acuerdo con el FMI es enviado al Congreso de la Nación para su aprobación. "Nos traen un enlatado donde nos quieren hacer socios del ajuste inevitable que tienen por delante. El programa económico para cumplir las metas asumidas ante el FMI es facultad del Poder Ejecutivo”, sostuvo Luciano Laspina, el diputado del PRO.

Además, remarcó que desde el punto de vista de Cambiemos, “es inaceptable aceptar el precedente que el Congreso apruebe un plan económico. La ley que nosotros votamos es una reforma implícita que autoriza el Ejecutivo a tomar deuda. Usted viene al Congreso y nos trae un enlatado donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tienen por delante, primero por la excusa de la pandemia y después por la excusa de la pospandemia se quedó sin recursos".

De acuerdo a su llamativa postura, el Gobierno busca "asociar a la oposición y hacer responsable al Fondo de un ajuste que no pueden evitar, a lo sumo administrar si lo hacen con el FMI”. “Si no hablamos con la verdad, no puede haber dialogo político, pero lo primero que tenemos que hacer es no mentirnos, hacernos cargo de las buenas y las malas y esos considerandos son inaceptable y preguntamos si el oficialismo está dispuesto, en el altar del diálogo político, a sacrificar esos considerandos por otros más razonables como que Argentina tiene que evitar el default”, agregó el legislador santafesino.

Al tomar la palabra, Guzmán le aclaró a Laspina: “Lo que me compete a mi es aclarar el funcionamiento de la relación entre el Estado Nación y el FMI. El FMI no es cualquier acreedor, se supone que lo que debe hacer es proveer apoyo a un país cuando está con un problema de estabilidad de balanza de pago. No apoyo a un gobierno apoya a un país. Cuando el FMI llega a un programa de apoyo lo que ocurre es que para que ese apoyo exista el país debe acordar un conjunto de compromisos de políticas. No existe una instancia en el menú del FMI con la opción ‘aquí están los desembolsos y nos vemos dentro de unos años´".

El ministro resaltó que este acuerdo "busca que la Argentina actúe como Estado Nación, que no venga un gobierno y llegue a un acuerdo que tiene consecuencias para varias generaciones. Esto es parte de un proceso de fortalecimiento de la República y entendemos que es en esa línea que este Congreso sancionó la ley de sostenibilidad de la deuda. No es coraje o falta de corajes, es actuar como Estado Nación, de construir una República más fuerte”. Cabe destacar que el diputado había acusado al ministro "de falta de coraje político para llevar adelante el ajuste. La deuda denominada en moneda extranjera había crecido entre 2015 y 2019 en U$D 100.000 millones", agregó Guzmán.

Según con Guzmán, cuando el presidente Alberto Fernández asumió como presidente heredó U$D 44.500 millones de deuda. "Las provincias tenían deuda en dólares. Esto sí era una bomba. a la que se le sumaba la bomba del carry trade o la especulación financiera. Esa era una verdadera bomba que venimos paso a paso desactivando”, cerró.

Mauricio Macri se retiró a los diez minutos de la reunión virtual que los principales referentes de Juntos por el Cambio realizaron anoche para debatir la postura ante la votación del acuerdo con el FMI, y donde se resolvió acompañar el entendimiento con el organismo internacional, pero rechazar el articulado sobre las metas económicas incluidas en el proyecto enviado para su aprobación al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

La reunión se realizó por Zoom y Macri fue el primero en tomar la palabra al insistir en su postura de votar en contra del acuerdo con el FMI. Cuando su propuesta no tuvo quórum entre los demás dirigentes, el expresidente abandonó la sala virtual donde se realizaba la reunión opositora a los diez minutos de su comienzo.

De este modo, la Mesa Nacional de JxC terminó ratificando la postura que venían planteando los sectores dialoguistas, encabezados por la UCR y la Coalición Cívica, que proponían aprobar el acuerdo pero no las metas económicas que presentó el ministro Guzmán, y que forman parte del articulado puesto a consideración para el voto de los diputados.

El acuerdo entre la Argentina y el FMI ingresó el viernes último a la Cámara de Diputados, consta de 137 páginas y está dividido en cuatro documentos: el proyecto de ley con cuatro artículos, el mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Fernández y dos anexos adjuntos. Se trata de la primera vez que un acuerdo con el FMI es enviado al Congreso para su aprobación, en línea con la ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública (27.612) sancionada en febrero de 2021, que establece que el endeudamiento externo en dólares bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización por parte de los legisladores. En cambio, cuando Macri anunció el acuerdo 'stand by' con el FMI, la implementación del programa no pasó por el Congreso y la asistencia financiera se puso en marcha sin debates de ningún tipo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria.