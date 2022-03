Se fue a dedo hasta Corrientes para combatir los incendios y le desvalijaron la casa: "Me duele"

Mientras dos focos de incendio continúan activos en las provincias de Corrientes y Río Negro, según el informe elaborado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la historia de Cristian Solera volvió a cobrar interés luego de que el joven denunciara haber sido víctima de robo: un grupo de ladrones entró a su casa y se llevó todas sus pertenencias durante su ausencia solidaria.

Solera fue noticia días atrás en San Juan por su predisposición y ganas de ayudar: viajó a dedo como voluntario para combatir los incendios en Corrientes. Allí, el joven de 30 años colaboró con los brigadistas con su drone. “Tomaba imágenes y daba las coordenadas de donde estaban los focos de incendios. Allá hasta me hicieron un reconocimiento por mi ayuda”, contó, orgulloso de su labor.

Pero el último sábado, su casa en Pocito -en las afueras de la Ciudad de San Juan- fue asaltada por cuatro delincuentes que llegaron en dos motos e hicieron un boquete en el alambrado perimetral. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. “Es lamentable que pasen estas cosas. Volver a apostar por tu país y nuevamente sentir esa decepción. Me duele mucho que la Argentina esté tan mal”, aseguró la víctima en Facebook.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El ataque ocurrió en una propiedad que Solera había refaccionado para ofrecerla en alquiler a turistas. Si bien los ladrones no lograron acceder al interior de la construcción, robaron la bomba de la pileta, cortaron los cables y se llevaron unas 10 lámparas que la víctima había instalado en un pasillo de acceso a la casa. “Cuando uno llega lo que quiere es abrazar a su familia, comerse un asado, contar lo que vivió", relató.

En diálogo con Diario de Cuyo, destacó que los delincuentes también desenterraron cables del tendido eléctrico y arrancaron una tela que recubría el alambrado perimetral, entre otros daños. "Yo me encontré con mi vieja llorando y con Valentino (su hijo de 6 años) preguntándome por qué ahora la casa está fea. He perdido, tranquilamente, más de 150 lucas. A eso hay que sumarle que ahora me pierdo de alquilar hasta arreglar todo", contó.

Según contó, en los próximos días iba a recibir a varios inquilinos de la provincia de Córdoba, pero tuvo que cancelar el alquiler y devolver el dinero por los destrozos que ocasionaron los ladrones. “En este último tiempo estuve en Dinamarca, República Checa e Irlanda haciendo voluntariados. Después me fui a Canadá y hace tres semanas me vine. Como no conseguí pasaje, a Corrientes me fui a dedo", había contado días atrás.

Solera llegó el martes de la semana pasada a la provincia afectada por el fuego después de viajar en 15 o 20 vehículos de todo tipo. Además, fue voluntario de incendios en Australia y colaboró con las familias afectadas por el terremoto en San Juan, en enero del año pasado. “Estuve trabajando en el exterior para invertir y establecerme acá, pero ahora me quiero ir a la mierda. Yo en la Argentina no gasto ni un centavo más”, concluyó.

De acuerdo con el último reporte del SNMF, en Corrientes el fuego permanece activo en Alvear I, donde se mantienen operativos con cinco aviones hidrantes, un avión observador y cuatro helicópteros pertenecientes al organismo, Ministerio de Defensa y Policía Federal; junto a 255 brigadistas y personal de apoyo convocados por el SNMF y Parques Nacionales.