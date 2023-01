Se hace llamar “BiciBandido”, es famoso por romper autos, tiene multas y lo amenazaron: “Tengo miedo”

Desde hace varios años, un hombre de 37 años eligió apodarse Bicibandido, se graba mientras anda en bicicleta por la Ciudad de Buenos Aires y golpea autos, rompe espejos retrovisores o causa incidentes de tránsito a propósito. Después publica esos videos en redes sociales, donde se hace explica en su biografía: "#DictaduraDeLaBicicleta. A favor de las #BicicletasIndisciplinadas y en una cruzada personal contra los #AsesinosAlVolante".

Lo cierto es que esa supuesta educación a los conductores lo hace cargado de violencia, soberbia y mientras causa accidentes y pone en peligro a terceros. Por ejemplo, se lo puede ver tocando bocina a autos que quieren girar en una calle donde hay bicisenda y luego chocandolos con su bici. En algunos casos, golpeaba los coches con una cadena o un fierro. A pesar de que la luz de gira está puesta y tienen derecho de paso. O frenando detrás de un coche que da marcha atrás para increpar al conductor. Una locura.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De a poco, fue sumando seguidores y se convirtió en un generador de contenido. Pero la fama también trae cosas malas. Y el hombre lo entendió de golpe en las últimas horas. Hasta ahora sumaba más de 144 mil suscriptores en YouTube y más de 190 mil seguidores en TikTok. Pero sus enemigos no tardaron en aparecer.

Tras una serie de publicaciones en Twitter, los insultos contra el Bicibandido se multiplicaron. El “influencer” que hasta ahora había podido resguardar su identidad bajo su violento personaje, se vio desenmascarado. Y de ser solo Cristian pasó a ser Cristian Heindeinreich, un hombre de 37 años que comenzó a recibir cientos y cientos de amenazas de muerte.

“Tengo miedo”, fue lo primero el hombre que, hasta hace unos días, no dudaba en romper espejos de autos con su puño o pelearse con chóferes en cualquier calle porteña. Ahora, el hombre que estaba a favor de la “dictadura de las bicicletas”, aseguró: “Me arrepiento y no lo estoy haciendo más, son videos viejos, estoy saliendo más calmado. Son compilaciones, no es que ando así, es enfermante y estresante lo que me está pasando”.

Ahora se supo que vive en Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero, junto a su familia. Y que suele utilizar algunos días de la semana una de sus dos bicicletas para hacer grabaciones para su canal. El problema es que sumó demasiados enemigos en común.

De hecho, uno de ellos descubrió su cuenta de Mercado Libre y debió pausar todas las ventas que tenía públicadas porque los insultos se multiplicaban en todos los comentarios. “Vendo artículos en Mercado Libre desde 2011. Encontraron mi cuenta ahí también tuve que dejar de vender. No sé de qué voy a vivir realmente”, dijo entre lágrimas, el ciclista que hace poco se burlaba de los hombres al volante.

Y explicó las razones por las que graba los videos: “Mi búsqueda es visibilizar un poco lo que sufre el ciclista. A mí me llegaron a decir ‘si quiero te choco’. Quise mostrar un poco eso y, durante esos recorridos, terminé rompiendo dos espejos. Los otros que golpeé se doblaron para adelante y nada más, pero no se rompen. Me arrepiento de haber hecho eso. En el video que le rayo el auto a un conductor no quise que terminara así. Solo fingir que él, al doblar, me chocaba por estar ocupando la bicisenda. No fue mi intención rayarle el vehículo.No pensé que se iba a armar todo esto. Voy a tener que cambiar mi ropa y comprarme otro casco para que no me reconozcan”.

Lo más insólito de todo es que el Bicibandido, que intentaba “educar” a los conductores y ser el vivo representante de los ciclistas porteños, tenía, al menos, dos multas de tránsito. Una por exceso de velocidad y otra por pisar senda peatonal. O sea, el Bicibandido hace lo que no quieren que hagan los demás. Más absurdo no puede haber.