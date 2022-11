Se incendió el teatro Gorriti Art Center, donde Muscari presenta su obra "Sex"

Un incendio en el tablero eléctrico de la puerta del teatro restaurante Gorriti Art Center fue controlado por el personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana de hoy, luego de que se registrara un inconveniente técnico en el tablero eléctrico de la puerta del lugar que desató un violento fuego.

La sala de espectáculos donde en la actualidad presenta su obra Sex el director teatral José María Muscari, no llegó a incendiarse por el rápido trabajo del personal que se encontraba dentro del lugar que utilizó un matafuegos para controlar la primera parte del fuego, aunque los bomberos tuvieron que intervenir para controlarlo y frenar el ascenso por los cables que ya se había generado.

Según las declaraciones de los presentes, es muy probable que el lugar, ubicado en la Av. Juan B. Justo y Gorriti en Palermo, no se encuentre en condiciones de dar las próximas funciones que iba a comenzar el jueves para esta semana, debido a que todavía resta reponer el tablero eléctrico, revisar la conexión y que la aseguradora del espacio dé el visto bueno para volver a dar sala.

Las declaraciones de los trabajadores del lugar reconocieron que durante la mañana se acercó personal de Edenor para revisar el tablero y que el incendio comenzó unos 40 minutos después de eso, dando a entender que algo no había quedado en condiciones luego de la revisión.

Para cuando la situación ya estaba controlada, el personal tanto de Bomberos como de la Policía de la Ciudad esperaba a los técnicos de la distribuidora eléctrica para poder corroborar que el fuego no haya llegado al transformador, el cual no podían abrir hasta que no haya empleados de la empresa capacitados en este tipo de situaciones.