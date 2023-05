"Se le hicieron los ojos hacia atrás": un profesor ahorcó hasta convulsionar a un alumno en Tucumán

La semana pasada se vivió una situación extremadamente violenta en la Escuela Técnica Nº1 de la localidad tucumana de Lules. Un docente ahorcó hasta dejar convulsionando a un alumno de sexto año y fue apartado del cargo, tras ser denunciado por la familia de la víctima.

Los aberrantes hechos sucedieron el miércoles pasado, pero no fue hasta el viernes, y tras una manifestación, que desde el Ministerio de Educación local tomaron cartas en el asunto y desplazaron al profesor de nombre Luis Néstor Véliz de su cargo. Los estudiantes no ingresaron al establecimiento el jueves en forma de protesta, y fueron apoyados en esta decisión por muchos de sus madres y padres, quienes también se acercaron a manifestarse al lugar. La dramática situación se viralizó a partir de un audio de WhatsApp, en donde una alumna de la institución relató los hechos, tal y como pudieron presenciarlos quienes estaban con la víctima y el docente en la clase de taller donde ocurrió todo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El profesor le hizo una llave a mi compañero, lo agarró del cogote, le puso su cabeza entre sus brazos y le empezó a apretar. Mi compañero le dijo que lo soltara, estaban forcejeando. El profesor le dijo ‘seguí moviéndote y te va a apretar más fuerte’. Al apretarlo con tanta fuerza, hizo que mi compañero perdiera la respiración y comenzara a convulsionar", explicó la joven. La compañera de la víctima del ataque también contó que luego "se le hicieron los ojos hacia atrás y la mandíbula le quedó temblando", por lo que el profesor lo soltó, y luego el alumno se desplomó "en una silla, se raspó el ojo y cayó de cara al piso".

"Quedó ahí un ratito y después se levantó y estaba aturdido, nos preguntaba a todos qué pasaba, se levantó con los ojos llorosos", detalló la chica en el audio viralizado.

Los padres de la víctima no perdieron tiempo luego de enterarse de lo ocurrido con su hijo y elevaron una denuncia penal contra el agresor. Antes habían estado en la Escuela con las autoridades confeccionado un acta sobre el relato de los hechos. Allí especificaron, a partir del testimonio de su hijo y compañeros, que el docente no ayudó al joven tras su desvanecimiento y lo dejó en el piso.

"Cabe aclarar que lo manifestado por el alumno a sus padres, coincide con lo que los compañeros también expresaron", escribieron las autoridades en el acta.

El padre del alumno también dio su testimonio público frente a Cadena 3. "El profesor lo quiso tomar del brazo, a lo que mi hijo se soltó y ahí cuando se da vuelta le hace la llave de estrangulamiento", relató. "Todo esto lo estaba viendo el otro profesor que en ningún momento atinó a decirle que se le estaba yendo la mano o que lo suelte, sino que lo socorrieron los compañeritos", agregó.

Tras el sumario recibido en su contra por parte del Ministerio de Educación, Véliz dio su versión de los hechos en una publicación que hizo el sábado en sus redes sociales.

"Es totalmente falso, están inventando y generando todo un problema por tantas acusaciones y mentiras generadas hacia mi persona. En ningún momento hice o quise hacer daño a nadie, solo intervine ante una situación entre dos alumnos que creí estaban peleando, separándolos, eso fue todo", escribió el agresor, apelando a que desde hace 20 años trabaja como docente.

"Los que me conocen saben la persona que soy, inclusive algunos de mis compañeros de trabajo fueron mis docentes en mi época de estudiante", continuó. "Jamás haría daño a un alumno, soy un profesor recto, que da y pide respeto, que enseña a sus alumnos a que cumplan con su estudio y con las reglas de la institución", aseguró.

Lejos de pedir disculpas, el docente arremetió contra las acusaciones y lamentó "que a un grupo de papás no les parezca que haya que poner límites y educar a sus hijos".

"Quiero agradecer a mis compañeros docentes, alumnos y exalumnos y demás personas que me apoyan en esta penosa situación desencadenada con el único propósito de dejar mal tanto a la institución como a mi persona", denunció Véliz. "También voy a dejar en claro que todo esto ya está en manos de mi abogado, quien iniciará las acciones legales que correspondan a quienes intentaron agredirme físicamente, filmaron videos, me insultaron verbalmente e hicieron todas esas publicaciones, porque no puedo permitir este abuso, difamación y persecución", rechazó el docente.