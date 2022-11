Se les quedó el 147 y los superhéroes fueron a salvarlos: los otros casos que sorprendieron a Argentina

Batman, Spiderman y Darth Vader ayudaron a empujar un auto en Córdoba. Los superhéroes fueron retratados por los vecinos en el cruce de las avenidas Colón y Avellaneda en el momento en que ofrecían su ayuda a una pareja a la que se les quedó su Fiat 147 blanco, que tuvo un desperfecto y quedó varado en medio del tránsito cordobés.

La buena acción del día fue capturada en un video que ya superó las 180.000 reproducciones y fue aplaudida por los vecinos que ya estaba disfrutando de la presencia de los superhéroes en el McDonalds de la zona. “Afortunadamente aparecieron estos tres personajes que estaban participando del Mc Día Feliz y ofrecieron su ayuda”, compartieron desde el medio Only in Córdoba, primeros en difundir el hecho.

Bajo el nombre “Heroes and villans in Córdoba (Héroes y villanos en Córdoba)” el video de la ayuda sirvió para visibilizar el trabajo que están haciendo estos hombres en esa ciudad. Cada uno, Darth Vader (Julio Leiva), The Batman Córdoba y el Increíble Hombre Araña participan de actividades solidarias y son personalidades en distintos eventos en la ciudad.

Cómo fue la ayuda de Batman, el Hombre Araña y Darth Vader

Al momento de que el 147 se quedara parado en la mitad de las avenidas, los superhéroes se unieron el sábado para ayudar al vehículo. El primero en tomar la iniciativa fue el villano de Star Wars, Darth Vader, quien, al notar el hecho, llamó a los superhéroes Spiderman (de Marvel) y Batman (de DC Comics). Mientras el conductor maniobraba el volante, entre los cuatro pudieron encender el motor y hacer que el auto continuara con su marcha.

Spiderman informó el hecho desde su cuenta: “Acudimos al pedido de ayuda de una pareja que no podía sacar su auto, no dudamos en ir al rescate. Porque la ciudad de Córdoba tiene a sus héroes. ¡Un placer ayudar siempre!”. Por su parte, Batman habló con un medio local: "Salvamos la ciudad, dibujamos sonrisas en los niños y hasta pudimos ayudar a la pareja que se le quedó el auto”.

Superhéroes en acción

Spiderman ayudó a atrapar a un ladrón: un ladrón fue detenido en febrero de 2016 en el centro de Mendoza por varios transeúntes cuando intentó robarle la cartera a una anciana. Entre ellos, se destacó la ayuda del hombre arácnido, quién también colaboró para que el malviviente no huyera. La policía acudió de inmediato.

Batman único testigo: el "hombre murciélago" declara en vivo sobre un accidente de tránsito registrado en Palermo en 2006.

Superhéroes contra las drogas: en Perú, los agentes policiales que estaban vestidos de Spiderman, Capitán América, Thor y Gatúbela por el operativo "Marvel". Estos entraron en una vivienda y capturaron a miembros de una familia que se dedicaban a la venta de drogas en un barrio de Lima. El hecho ocurrió hace unos días.