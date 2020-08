Se prohíben más actividades, además de los eventos sociales: preocupa el rebrote en las provincias

El Ministerio de Salud emitió esta mañana el parte número 283 desde el inicio de la pandemia de Covid-19. De acuerdo a los números del último informe, ya son 3.667 las víctimas fatales a nivel nacional. En las últimas horas se registraron 19 nuevas muertes, trece de sexo masculino y seis mujeres. Además, 5.376 fueron los casos positivos que se reportaron desde el domingo, por lo que la cifra total de infectados superó la barrera de los 200 mil con 201.919 hasta el momento. Cabe destacar que el Gobierno contabiliza también los 13 positivos de las Islas Malvinas.

Del total de casos confirmados, 1.123 (0,6%) son importados, 56.975 (28,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 110.459 (54,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En promedio, hay 445 contagiados por cada 100.000 habitantes.

De los nuevos casos, el 88.6 por ciento corresponde a ciudadanos del AMBA. Sin embargo, comenzaron a subir los números de otras provincias como Mendoza (1.7 por ciento de los nuevos infectados), Tierra del Fuego (1.7 por ciento) y Córdoba (1.6 por ciento). Fueron sólo cuatro las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer.

El promedio de contagios de los últimos siete días es de 5.628. En tanto, el 7.2 por ciento de los positivos corresponden a trabajadores de la salud. En tanto, la tasa de mortalidad por coronavirus en la Argentina es de 80 personas por cada millón de habitantes, con un promedio etario de víctimas fatales de 75 años.

"Cuando monitoreamos los indicadores en relación a los nuevos casos del día de ayer, ese 88 por ciento del AMBA que va bajando no es porque estén disminuyendo los casos, sino porque están aumentando en el resto del país. En el día de ayer, por ejemplo, Chaco ha confirmado 33 casos. Está en una meseta en disminución. Córdoba 87, Jujuy 38, Mendoza 95, Río Negro 56, Salta 17, Santa fe 78, Tierra del Fuego 76; entre algunas otras provincias", señaló Carla Vizzotti.

La secretaria de Acceso a la Salud volvió a hacer hincapié en el mapa de situación a nivel nacional: "No tenemos provincias que no hayan reportado nuevos contagios en los últimos 14 días. Con esto, lo que quiero decir es que no están bajando los casos nuevos en el AMBA, sino que se están sumando casos de manera importante en otras jurisdicciones".

Prohibición a las reuniones sociales a nivel nacional y más actividades para "minimizar la transmisión"

Vizzotti también se refirió al anuncio que realizó el viernes el presidente Alberto Fernández, con el que quedan prohibidas por decreto las reuniones sociales a nivel nacional. Algo que no tiene mayor impacto para los habitantes del AMBA, pero sí para aquellos distritos que ya disfrutaban del DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio).

De acuerdo a la funcionaria, la decisión se tomó después de analizar tres indicadores epidemiológicos: "Tiempo de duplicación de los casos, las áreas donde hay transmisión comunitaria extendida y la situación en relación a la respuesta del sistema de salud".

La funcionaria ratificó que los nuevos brotes registrados en las zonas que ya se encontraban en DISPO se debieron a los encuentros sociales, en los que se relajan las medidas de prevención sanitaria. "Es por esto que por estos quince días se restringen los eventos sociales y familiares en espacios cerrados y domicilios, salvo los convivientes. Lo mismo sucede en los momentos de descanso en los ámbitos de trabajo, como los recreos o las horas de almuerzo. Por eso este DNU también restringe esos encuentros para minimizar la transmisión".