Se registraron 368 nuevas muertes por coronavirus, el número más alto en los últimos 6 meses

El Ministerio de Salud de la nación informó este miércoles que en las últimas 24 horas se registraron 368 muertes y 25.157 nuevos contagios de coronavirus. Se trata la cifra de fallecidos más alta desde fines de octubre de 2020 y con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia ascendió a 2.604.157 y las víctimas fatales ya son 58.542.

La cartera sanitaria también señaló que son 3.879 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 62,7% en el país y del 71,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Por otra parte, en las últimas 24 horas fueron realizados 89.761 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 9.833.106 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

De los nuevos 25.157 casos, 13.241 son de la provincia de Buenos Aires, 2.658 de la ciudad de Buenos Aires, 167 de Catamarca, 247 de Chaco, 261 de Chubut, 165 de Corrientes, 1.841 de Córdoba, 609 de Entre Ríos, 92 de Formosa, 76 de Jujuy, 207 de La Pampa, 79 de La Rioja, 966 de Mendoza, 128 de Misiones, 183 de Neuquén, 253 de Río Negro, 261 de Salta, 233 de San Juan, 486 de San Luis, 243 de Santa Cruz, 1.697 de Santa Fe, 223 de Santiago del Estero, 120 de Tierra del Fuego y 721 de Tucumán.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mientras que del total de muertes, 215 son hombres: 129 de la provincia de Buenos Aires, 15 de la ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 4 de Corrientes, 13 de Córdoba, 6 de Entre Ríos, 6 de Jujuy, 4 de Mendoza, 6 de Neuquén, 2 de Salta, 1 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 4 de Santa Fe, 3 de Santiago del Estero y 19 de Tucumán. Y 147 mujeres: 108 de la provincia de Buenos Aires, 16 de la ciudad de Buenos Aires, 2 de Corrientes, 5 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 1 de Jujuy, 5 de Mendoza, 2 de Neuquén, 1 de Río Negro, 1 de Salta, 1 de San Luis y 2 de Santa Fe.

La multiplicación de contagios de coronavirus disparó alertas entre los intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires, que avanzan hacia nuevas restricciones conscientes de que la región concentra el mayor riesgo epidemiológico del país. Las autoridades nacionales y del AMBA buscan cómo fortalecer el cumplimiento de las restricciones a las actividades sociales, con el objetivo de contener el "crítico" aumento de contagios y de darle aire al colapsado sistema de salud.

Es que, al igual que ocurrió el año pasado, desde el AMBA (zona urbana conformada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires) el virus se esparce luego hacia el interior del país. "Hay riesgo de que se genere una nueva variante y la Argentina no es la excepción; podría ocurrir en cualquier lugar del país. Por eso, es importante intensificar la vacunación. Vacuna que nos entreguen vacuna que aplicamos", afirmó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Consultado sobre la ocupación de las camas de terapia intensiva en la Ciudad, dijo que no se llegó a las cifras del año pasado, cuando estaban ocupadas 650 de las 1.550 disponibles en el subsector privado. Hoy, indicó que están tomadas 560. "Esta curva creció muy aceleradamente, ocupó muy rápidamente las camas y todavía no les dio tiempo a los efectores privados a dar de alta a personas con otras patologías", dijo.



Mientras tanto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió que el país se encuentra en un "momento crítico" por el avance de los contagios, aseguró que el sistema de salud está "en tensión" por la demanda de atención y camas y llamó a la ciudadanía a evitar todo tipo de actividad que "no sea prioritaria". "Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia", explicó.

Y siguió: "Estamos en un momento crítico. La eficacia de las medidas dependen de la implementación y la fiscalización en las distintas jurisdicciones, así como los controles". En total, 62 ciudades se encuentran en fase 3 -es decir con fuerte aumento de casos de coronavirus y con mayores restricciones-, en tanto que 66 se ubican en fase 4 y otros 7 en la fase 5, según el esquema oficializado en el Boletín Oficial.