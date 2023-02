"Se reían de ellas por su acento": dos gemelas sufrían bullying por ser argentinas y se tiraron de un tercer piso

Dolor, angustia y desazón. Una familia argentina protagonizó una terrible tragedia en Sallent, Cataluña, luego de que dos hermanas gemelas, de tan solo 12 años, se arrojaran al vacío desde un tercer piso. Como consecuencia, Alana perdió la vida y su hermana se encuentra recuperándose favorablemente en el Hospital Parc Taulí de Sabadell.

A raíz de esta dramática secuencia, la Policía local, los Mossos d'Esquadra, comenzó las tareas de investigación que dieron como resultado, en principio, que las niñas se habrían arrojado voluntariamente al vacío, luego de que encontraran dos sillas puestas para que pudieran subir a la baranda del balcón y dos cartas de despedida escritas por ellas que dejaron guardadas en su habitación.

Aunque el departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya negó que hayan existido indicios de acoso escolar, testimonios de vecinos cercanos a ellas y de conocidos de la familia aseguraron que a ambas las discriminaban, en el instituto Llobregat al que concurrían, por tener acento argentino y porque, hace poco tiempo, la fallecida había decidido hacerse llamar con nombre de varón y cambiar su sexo. El padre de ambas se encontraba acomodando cosas en el otro extremo del hogar cuando las dos menores saltaron y la madre estaba trabajando como camarera en un café de la localidad catalana. Además, la pareja tiene otro hijo dos años menor.

Durante el miércoles europeo, la puerta del domicilio se llenó de peluches, flores, velas y carteles en apoyo, como el que decía "Te has ganado el cielo pequeña, justicia". A su vez, el Ayuntamiento local dictó tres días de luto (hasta mañana) y suspendió el festejo de carnaval, luego de que el alcalde Oriol Ribalta pidiera respeto por las víctimas y confesara que, desde sus funciones, ofrecieron ayuda y asistencia a los padres de las víctimas, tiempo antes de que suceda la tragedia.

"Desde el consistorio queremos trasladar, en primer lugar, nuestro pésame a la familia, amigos, amigas, conocidos y conocidas de las menores y al conjunto de la comunidad educativa. Es un hecho estremecedor y doloroso por el conjunto de nuestra población", comunicaron desde el Ayuntamiento, previo a informar sobre los tres días de luto establecidos del 21 al 23 de febrero.

La familia vivía en la zona del Bages desde hace dos años y, luego de negar que haya existido una situación de bullying, el Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica del departamento de Educación de la Generalitat local le brindó la contención a los compañeros de las gemelas, establecida en el protocolo para estos casos en el Programa de Bienestar Emocional.

"Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie pero había un grupo que se reía de ellas por su acento", confesó Kevin, quien el diario español La Vanguardia identificó como un primo segundo de las hermanas. "Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal, y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave", reconoció.

Respecto al cambio de sexo, según declararon los padres a los investigadores, era algo que desconocían y que nunca habían oido por parte de sus hijas. Los progenitores habían sufrido idas y venidas en su pareja, pero se encontraban en una situación buena, según aclararon a los medios españoles.

Ante Informativos Telecinco, un vecino que estaba presente detalló que a las dos menores las "conocía muy de cerca". "Nadie sabe qué ha podido ocurrir, solo lo saben ellas. Estoy conmocionado, todavía no me lo creo", declaró el hombre. "Hemos sufrido varios episodios en este bloque, pero vamos, esto ya es...", agregó.

La otra gemela que se encuentra recuperándose en el nosocomio español, evoluciona favorablemente según el último parte médico emitido. Se espera que su testimonio pueda esclarecer algo más sobre todo este trágico misterio que desveló a toda la localidad catalana.