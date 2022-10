Se soltó de la mano de su papa, cruzó la calle, lo atropelló un colectivo y sobrevivió

Pánico, desesperación y un milagro. Un nene de cinco años se soltó de la mano de su padre en el cruce entre Rivadavia y Constitución, en Haedo, quiso cruzar la calle, fue embestido por un colectivo y sobrevivió.

Si bien el colectivo venía a baja velocidad, la cual le permitió frenar a tiempo, el niño fue trasladado de urgencia para corroborar que no tenga herida internas. Solo sufrió raspones. Según fuentes policiales, el chiquito padece TEA (trastorno del espectro autista).

Si bien las personas que transitaban por el lugar inmediatamente acudieron a agredir al colectivero, el chofer del interno 3148 de la línea 153 evitó que esto desencadenara en una fatal tragedia, ya que su rápida acción de apretar el freno permitió que el menor no quede atascado ni lastimado por demás. Es por esta misma razón que no se presentaron cargos.

Luego de que transcurriera ésta situación, se viralizó un video del dramático momento, que fue capturado por una cámara de seguridad de un local de ropa de la zona. En éste se puede ver la rápida intención de quienes presenciaron el hecho, quienes se acercaron a ayudar y, en medio de la desesperación, a agredir al colectivero "por las dudas". Ésta historia, que terminó con un final feliz, remarca la importancia de manejar a una velocidad prudente y acorde a las leyes, ya para evitar catástrofes mayores.

Fue a una excursión educativa, lo atropellaron y lo mataron

Hace dos días ocurrió un hecho similar pero con un trágico desenlace. Un menor de 13 años estaba de excursión en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual fue en conjunto con sus compañeros y docentes del colegio n°54 de San Francisco Solano, del partido de Quilmes, y murió tras ser atropellado por una camioneta.

La víctima fue embestida por una Volkswagen Amarok, conducida por un joven de 20 años, quien iba a una velocidad muy alta, y es por esto que al embestirlo, le provocó un traumatismo de cráneo muy grave, por lo que el menor murió en el acto. Según la profesora que acompañaba a los alumnos, y quien tenía la responsabilidad de vigilar, controlar y monitorear a los menores, el niño "salió corriendo" hacia la Avenida de los Italianos.

El padre del menor habló con TN y afirmó que su hijo estaba muy contento en la excursión, y que de hecho les había mandado fotos contándoles lo bien que lo estaba pasando. " Tipo una de la tarde nos mandó fotos. Estaba disfrutando un montón. Casi a las cuatro de la tarde me van a buscar y nos llevaron a una comisaria en Puerto Madero. Desde la escuela no nos decían nada. No nos dieron ninguna explicación", afirmó el hombre.

"Hace un rato volvimos de la comisaría. Quiero justicia, ¿por qué no lo cuidaron? era mi único hijo varón. El fue a una excursión y estaba contento por ir", concluyó el papa de la víctima.