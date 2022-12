Se subió a un semáforo para alentar a la Selección y se rompió todo: "Necesito plata para una silla de ruedas"

La alegría que producen los logros de La Scaloneta lleva a los argentinos a lugares altísimos, literal. Un joven se subió a un semáforo en La Plata durante los festejos de clasificación de la Selección Argentina a la final el martes y ahora está pidiendo ayuda económica para conseguir una silla de ruedas porque se fracturó y hasta la operación, no se puede mover.

En el mejor país del mundo, con los hinchas más divertidos y ocurrentes, en el territorio donde se festeja izando camisetas de Argentina en vez de la bandera o se sale a la calle a gritar los goles en el baúl de una camioneta convertida en pelopincho, varias personas tuvieron la brillante idea de subirse a lo más alto y alejado del piso posible y chapar con un desconocido o colgarse simplemente porque la emoción no tenía frenos. El problema es que, sin seguridad, sin nadie que cuide de uno, se puede terminar en el piso todo roto, como le pasó a este joven que terminó internado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En un video que se viralizó en las redes sociales se pudo ver cómo este entusiasta del equipo que lidera Lionel Messi se cayó mientras se colgaba de un semáforo, ubicado en las calles 7 y 50, en la ciudad de las diagonales. El afectado se llama Leo Antunez y está deseando que alguien le preste una silla de ruedas o colaboración económica para que pueda conseguir una. "Hasta que me operen, yo la voy a cuidar bien", pidió en su Facebook.

Festejaban el triunfo de Argentina y se accidentaron

Lo cierto es que la euforia por el triunfo del equipo argentina no solo llevó a este joven a llamar la atención en medio de los festejos en las calles. De cara al domingo al mediodía, cuando finalmente se dispute la final, vale la pena recordar algunos otros sucesos totalmente innecesarios para que se logren evitar.

Tres hombres cayeron del mismo monumento en Mar del Plata: como suele suceder en la ciudad balnearia ante cada acontecimiento deportivo, el monumento de la avenida Luro y Mitre se vuelve el epicentro de los festejos. Miles de simpatizantes se estuvieron reuniendo para festejar los triunfos de la selección. Ahora bien, parece que en lo que va este mes con el Mundial de Qatar 2022 tres hombres sufrieron el mismo accidente. Se subieron al Monumento a San Martín y se cayeron. El último ocurrió el martes y aún permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de esa ciudad. Alrededor de las 22, cuando estaba bajando, el hombre hizo un mal movimiento y se cayó del monumento que tiene seis metros de altura. Esta caída le provocó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Desde el centro asistencial informaron que el hombre permanece internado con un cuadro reservado y con asistencia respiratoria mecánica.

Un joven corrió hasta el balcón para gritar el gol de Argentina pero la ventana estaba cerrada: luego del sufrimiento por el alargue y los penales, cuando parecía que todo estaba definido mucho antes en el partido contra Países Bajos, los festejos de los argentinos por el pase a las semifinales provocaron en un joven el acto casi impulsivo de levantarse de la silla en la que estaba, correr sin mirar, llevarse puesta la ventana del balcón y destrozar el ventanal. En el video que se volvió viral, se ve el momento preciso cuando el vidrio estalló en mil pedazos y el hincha quedó conmocionado con su cara lastimada en el balcón. Lo que sigue es su esposa pidiendo por favor que no se moviera e intentando agarrar a su mascota para evitar que esta también se corte. "Por suerte no me maté, pero estamos en semifinales”, compartió el muchacho que se hizo famoso bajo el nombre "Gorda, llamá a la ambulancia".

Un joven cayó de cabeza y quedó tendido inmóvil sobre el asfalto: durante la tarde del viernes 9, en medio de los festejos en la localidad de Leandro N. Alem, en Misiones, dos personas perdieron el control y cayeron de la caja de una camioneta. Todo quedó registrado por las cámaras de testigos que difundieron el episodio a través de las redes. Uno de ellos, cayó de cabeza y quedó inmóvil sobre el asfalto. Si bien el hombre que, en un principio había quedado inconsciente, se pudo levantar y la policía no registró que haya ido al hospital. Supuestamente "Alejandro A de 47 años" después del incidente se encontró en "buen estado de salud". La fuerza policial solicitó que aguardara a una ambulancia en el lugar, pero éste se negó y se retiró en compañía de una mujer, quien no quiso identificarse tampoco.