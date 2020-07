Se viene el Día del Amigo: cómo lo celebrarán los argentinos en medio de la cuarentena

El próximo lunes 20 de julio se celebrará en la Argentina el Día del Amigo, una fecha en la que siempre la gente suele salir a comer, bailar, o merendar con su grupo más cercanos. Aunque muchas veces otros prefieren festejarlo en una casa para evitar asistir a lugares demasiado concurridos, lo cierto es que este año la historia será distinta, ya que por la pandemia del coronavirus no podrá llevarse a cabo ningún encuentro en el AMBA ni tampoco en el resto de las zonas afectadas por la enfermedad.

A pesar de todo, una encuesta realizada recientemente por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) reveló que el próximo lunes hay personas que planean reunirse igual con su círculo íntimo, aún cuando parte del país enfrenta su peor momento frente al Covid-19.

Hay Argentinos que el próximo lunes se reunirán por el Día del Amigo.

De hecho, de los 900 encuestados, el 58% aseguró que este Día del Amigo no festejará con sus amistades, aunque el 22% dijo que sí lo hará y el 18% restante prefirió no contestar.

Del mismo modo, casi el 40% de los entrevistados indicó que lo celebrará a través de videollamadas, y el otro 40% reveló que directamente hará llamadas individuales a cada uno de sus amigos. Sin embargo, un 10% confesó que se encontrará con un pequeño grupo en una casa, mientras que el 10% dijo no saber.

Respecto a la pregunta de si consideraban que las personas iban a romper la cuarentena para festejar, el 44% dijo que sí, el 35% respondió que no y el otro 21% no contestó.

Unos pocos planean enviarle obsequios a sus amigos.

Además. el 81% de los participantes aclaró que para esta fecha no comprará regalos, pero hay un 8% que sí lo hará y un 10% que dijo no saber. Respecto a los presentes, más del 50% enviará comida y golosinas, un 10% comprará ropa y un 4% obsequiará una Bigbox (una opción diferente donde se regalan experiencias para los otros).

"¿Después de 4 meses de aislamiento, sentís necesario juntarte con tus amigos?", fue otra de las preguntas del cuestionario, a lo que el 56% de las personas contestó que sí, el 30% aseguró que no y el 9% restante dijo no saber.

Además, el 31% de los encuestados reveló que ya organiza con sus amigos para juntarse cuando la cuarentena se levante, el 23% aseguró que se juntará cuando esté la vacuna, el 24% confirmó que todavía no hizo planes con sus amistades, el 10% informó que no organizó nada y el otro 11% aún no sabe.

El 60% de los que respondieron a la consulta aclararon también que el Día del Amigo lo suelen compartir con personas que conocen de toda la vida y con aquellos amigos que se ven siempre, aunque hay también un 8% que lo pasa con las amistades más recientes.

La mayoría de los encuestados festejarán por videollamada.

Los otros datos sobre la amistad

Casi el 60% de los participantes de la encuesta aseguró que considera "amigos" a entre 3 y 5 personas, un 24% indicó que lo son entre 5 y 10, el 11% sostuvo que solo una persona es su verdadero amigo, mientras que el otro 7% consideró verdaderas amistades a más de 10 individuos.

Por otro lado, el 72% de los encuestados dice que se junta con los mismos amigos hace 10 años, y el 21% aclaró que no. De igual modo, casi el 70% sostuvo que cree en la amistad para toda la vida, y un 22% dijo no creer.

La encuesta fue realizada a 900 personas mayores de 16 años residentes del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, entre el 13 y el 15 de julio, de manera telefónica y con un cuestionario cerrado.