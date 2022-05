¡Se viene el fin del mundo! Dicen que se acelera el BigBang: qué dirían los famosos argentos

¡Se acaba el mundo... pero tranquilos, que es dentro de 65 millones de años! Científicos de la Universidad de Princeton publicaron un estudio en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, en el cual aseguraron que se aceleró la contracción del universo (el efecto posterior a la expansión que se originó tras el Big Bang) y que el "gran colapso" llegará antes de lo esperado.

Los estudiosos se basaron en la teoría de Edwin Hubble, quien demostró que el universo se encuentra en un proceso de expansión, que será acompañado por una contracción (denominada Big Cruch) que culminará con el "fin del universo". De acuerdo a sus cálculos, todo sucederá dentro de 65 millones de años.

"Si realmente sucede, este espectáculo no podrá tener espectadores de todos modos, ya que el efecto de la expansión del universo, las galaxias y los remanentes de las estrellas estarán tan separados que estas explosiones ocurrirán en total soledad", advirtió Matt Caplan, físico de la Universidad de Illinois y uno de los firmantes.

Alarmados por el fin del mundo, en BigBang decidimos anticipar (con humor) algunas de las posibles reacciones de los famosos argentinos. De la "China" Suárez, a Cristina Kirchner; pasando por Chiche Gelblung y Mauricio Macri.