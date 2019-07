Para que arranques el domingo informado, te resumimos las principales notas del día.

"Yo no oculto a Cristina"

Días después de que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuestionara que el Frente de Todos esconde a Cristina Fernández de Kirchner durante la campaña, el candidato kirchnerista Alberto Fernández salió al cruce y aseguró que está "orgulloso" de que se su vicepresidenta. "Yo no oculto a Cristina. Estoy orgulloso de que Cristina sea mi vicepresidenta. Lo que hicimos fue dividirnos el esfuerzo por recorrer el país", lanzó Fernández.

Detuvieron a dos abogados que ayudaron a Muñoz a mover US$ 70 millones

Interpol detuvo a los abogados, una norteamericano y otro canadiense, vinculados con el destino oculto de parte de los 70 millones de dólares que el ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda Carolina Pochetti sacaron de los Estados Unidos e invirtieron en un proyecto hotelero en las islas británicas Turks and Caicos. Se trata de Peter Michel Karam, jefe del estudio jurídico Karam and Missick de esas paradisíacas islas del Caribe y Anthony D'Aniello quien hizo de asesor para ocultar la última etapa de esta operación internacional de lavado de dinero

Ojo con las tormentas

Esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas fuertes para el sudeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Río de la Plata. De acuerdo con el organismo, "el pasaje de un intenso frente frío durante este domingo por el área de cobertura ocasionará lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes presentando fundamentalmente intensas ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".

Reabrieron el aeropuerto de Bariloche

La llegada de un vuelo de LATAM a las 10.24, otro de JetSmart a las 10.25 y otro de Aerolíneas Argentinas a las 10.32 marcó el inicio esta mañana de las operaciones del aeropuerto de Bariloche, que se mantuvo cerrado desde la madrugada de ayer cuando se abatió sobre la zona un intenso temporal de nieve. Según el informe suministrado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, la estación aérea pudo ser habilitada a partir de las 10 gracias al operativo que se realizó durante toda el día y la noche de ayer para bajar los niveles de nieve en la pista, que en algunos sectores fue de 80 centímetros.

Mirtha le cerró la puerta a Alberto Fernández

Mirtha Legrand contó en su programa este sábado que Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, no será invitado antes de las elecciones. Como ya es costumbre, la conductora dio su opinión sobre la situación actual del país y, cuando el periodista Fabián Doman le preguntó si tenía pensado invitar a Mauricio Macri y a Alberto Fernández a su mesa la chiqui fue directa: "No sé, no hablamos tampoco. A Alberto Fernández no lo voy a tener. Porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno".