Se vienen los Autotest Covid: los precios, cómo se implementarán y las dudas por su efectividad

La ANMAT aprobó ayer por la tarde cuatro modelos de autotest para el Covid-19 con el objetivo de descomprimir al sistema público y privado, que en las últimas semanas se vio desbordado por la suba de los contagios producto de la variante Ómicron.

Antes de que lleguen a las góndolas, el Ministerio de Salud debe reglamentar la medida que aprobó la ANMAT y establecer los precios que tendrán esos test. Se especula con que podrán variar entre los $1.800 y $2.500, sin embargo no está del todo claro si no habrá una compra por parte del Estado de los mismos. Incluso, según publicó el Gobierno en la página de compras, ya se cursaron cuatro grandes pedidos, que restará ver si son para el uso civil o se tiene pensado para los diferentes poderes.

Por fuera de eso, se estableció el protocolo con el objetivo de que "siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados", según explicaron. Ayer la ANMAT aclaró que estas pruebas "proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo”.

Una de las cuestiones troncales de su implementación tiene que ver con que se entienda que se trata de una prueba similar a la del antígeno. Esto quiere decir que existe una posibilidad de que la prueba arroje un “falso negativo”, sobre todo si la carga viral que posee la persona es baja. Por ese mismo motivo, la ANMAT en su comunicado remarcó que el autotest se tiene que hacer en un momento puntual y que además, de aparecer algún tipo de síntoma, tiene que complementarse con un PCR, que es una técnica con mayor sensibilidad de detección pero que requiere de mayor cantidad de tiempo.

"Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test”, manifestaron desde la ANMAT.

"Para tener un seguimiento, los resultados deberán ser reportados de forma inmediata (en base al código de barra de cada empaque) una vez realizado el test, y se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test", precisó la cartera de Salud.

Los datos reportados se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas.

“Nadie sabe demasiado sobre el tema. En general, se hacen con hisopos nasales que se puede hacer como autotest, están preparados para eso con un hisopado nasal. No me consta que haya un kit para saliva, y más detalles no sé porque aún no están aprobados. Lo que se sabe es que son test de antígenos, o sea que tienen una sensibilidad alta, pero no es la máxima sensibilidad que sí tiene las pruebas de PCR”, manifestó la médica Infectóloga Leda Guzzi en diálogo con BigBang.

Justamente, en cuanto a la carga de datos es donde existen algunas preocupaciones. Sobre eso, por ejemplo, hizo referencia hoy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que fue hace meses uno de los principales críticos de que se avance con este tipo de testeo.

“Cualquier procedimiento diagnóstico y también medicación que sea de uso libre tiene una particularidad: primero, que se transforma en más segmentada en materia de quién puede acceder, y además se pierde cierto control. En cambio, cuando hay indicación del equipo de salud es más preciso, aunque (de la primera forma) también se gana en popularización. Son pros y contras”, manifestó el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.

“Hay muchas cosas que en los autotests generan más complicaciones, sobre todo en el reporte. Es muy poco probable que cada uno en su casa, cada vez que haga un autotest, lo pueda reportar en un sistema que es muy difícil de reportar. Por esa razón es peligroso el uso de los autotests”, agregó.

Ayer en la Argentina, de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Salud, se realizaron 170.639 testeos; lo que arrojó una positividad del 55,76%. Es decir que una de cada dos personas que se testaron dieron positivo de Covid.