Segmentación de tarifas: qué pasa si no me inscribí a tiempo y cómo obtener los subsidios

Hasta el momento desde el Gobierno indicaron que alrededor de 3.443.386 de hogares de todo el país ya se inscribieron en el registro para solicitar los subsidios de luz y gas. Lo cierto es que ya desde el pasado 15 de julio se abrió la inscripción online por etapas, según la terminación del DNI.

Así, entre el 15 y el 19 de este mes, se pudieron anotar las personas con documentos terminados en 0 - 1 - 2, mientras que del 20 a 22 debieron hacerlo los que tenían terminación 3 - 4 - 5. Ahora, todavía el formulario está vigente para los que culminan en 6 - 7 - 8 - 9, y tienen tiempo hasta este martes próximo.

Ahora bien, ¿qué pasa si la persona no pudo inscribirse en el tiempo estipulado? Lo primero que hay que hacer es no desesperarse, porque igualmente van a poder anotarse, aunque de forma presencial. Esto lo harán todos aquellos que no se anotaron vía online por diferentes motivos.

Así, tendrán la posibilidad de obtener un turno para hacer el trámite en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Cómo obtener un turno presencial en una oficina de la Anses

Se precisa la última boleta del servicio de gas o electricidad o la siguiente información: número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

El último ejemplar del DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo y los de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico donde puedan contactarte.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tené a mano el número de registro.

El Gobierno ya explicó que la quita de subsidios empezará a regir de forma gradual a partir de agosto, por lo que aquellas familias que no percibirán el beneficio, comenzarán a notar el aumento el próximo mes, aunque se hará la suba en tres veces.