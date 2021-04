Otra reunión con gobernadores y la "justificación" de Bullrich: las 7 noticias del día

Cabak habló sobre los rumores sobre la tercera en discordia que generó su separación

El lunes se supo que Horacio Cabak y Verónica Soldato pusieron fin a su relación tras 27 años. Según reveló Ángel de Brito, Soldato le encontró varios chats al conductor, prueba de que mantenía relaciones con otras mujeres.

Ayer, la cuenta Chusmeteando y varios medios señalaron a Belén Lanosa Escubet como una de ellas, quien se dedica a la moda y lo vistió para su programa “La Jaula de la Moda”. En la cuenta de la joven había algunas fotos de Horacio con sus looks y elogios de parte de ella, lo que bastó para que la señalaran como una de sus amantes.

Pero Cabak aclaró en Polémica en el bar: “La persona de la que se estuvo hablando todo el día, Belén, fue mi vestuarista en Ciudad Magazine y es mi vestuarista acá. Hoy se la agarraron con ella y no entiendo por qué. El único vínculo que me une con ella son dos likes. Le puse dos likes, de buena onda, en dos fotos que se sacó. La acusaron de cosas que no tiene nada que ver”.

Hasta ahora el conductor no quiso hablar de lo que atraviesa su familia y pidió respeto por su privacidad. Así que recalcó: “Nunca hablé de mi vida privada y nunca voy a hablar. Cualquier cosa la voy a resolver lejos de los medios. Pero lo que pasó con Belén hoy… todo el día la responsabilizaron de cosas que no existen, la agredieron y le adjudicaron cosas que nada que ver”.

"Hace 27 años que estoy con mi mujer y nadie sabe si nosotros tuvimos una discusión, un problema o un mal momento. Yo no tengo un solo reclamo para hacerle a mi mujer", sentenció.