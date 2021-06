Seis años del primer Ni Una Menos: un femicidio cada 31 horas y la cruel postal de la Justicia patriarcal

"Ni una menos, vivas nos queremos". Esa fue la consigna con la que seis años atrás marcharon millones de personas a lo largo y a lo ancho del país. El reclamo era claro y alarmante: frenar la violencia machista, visibilizar las violencias patriarcales y exigir a las autoridades políticas la declaración de la emergencia nacional. Con el correr de los años, se sumaron más reclamos como la legalización del aborto y la ley de cupo trans; al tiempo que se instaló una agenda social de ampliación de derechos, hasta entonces nunca vista en la Argentina.

Pasó mucho desde aquella primera marcha, cuyo disparador fue el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años que cursaba un embarazo de dos meses cuando su novio la asesinó a golpes en mayo del 2015. "'Ni una menos' es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el objetivo de esa violencia", precisó el primer comunicado del colectivo Ni Una Menos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien hubo avances en la agenda política y social, los femicidios en la Argentina pasaron de 131 en 2015 a 301 en el 2020, habiendo alcanzado en 2019 el pico de los últimos seis años con 327 asesinatos. "A seis años del primer Ni Una Menos vemos con preocupación que la violencia machista no cesa. Según lo relevado de medios gráficos y digitales de todo el país, hemos registrado 1717 víctimas de femicidios desde el tres de junio del 2015 al 29 de mayo del 2021. Cada 31 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en el país", señalan desde el observatorio Ahora que sí nos ven.

Seis años del primer Ni Una Menos: los números que siguen indignando

1717 femicidios.

1 femicidio cada 31 horas.

El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas.

El 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima.

290 de 1717 víctimas habían realizado al menos una denuncia.

163 de 1717 víctimas tenían medidas de protección.

1523 niñes huérfanes en estos 6 años.

"Tal y como venimos señalando en estos años, el lugar más peligroso para las personas que viven violencia machista es su hogar. En estos seis años, el 64 por ciento de los femicidios fue cometido en la vivienda de la víctima, un porcentaje que se mantiene año a año", refuerzan desde el observatorio, al tiempo que puntualizan: "En cuanto al vínculo de la víctima con el agresor, se observa que desde el 3 de junio del 2015 el 64 por ciento de los femicidios fue cometido por la pareja o ex pareja de la víctima, y cerca del 90 por ciento de los femicidios fue perpetrado por un integrante del círculo íntimo de la víctima, que incluye parejas, ex parejas, familiares y conocidos".

Acceso a la Justicia: sólo dos de cada diez víctimas había hecho la denuncia

Uno de los puntos más alarmantes del reporte es el acceso a la Justicia. Sólo dos de cada diez víctimas habían realizado al menos una denuncia previa a su femicidio y sólo una de cada diez víctimas tenía una medida de protección judicial al momento de su asesinato. "Esto deja expuesta la falla del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Si una mujer denuncia violencia machista y luego es asesinada, ese acto habla de respuestas ineficaces por parte de los actores judiciales, y el no controlar el cumplimiento de las medidas de protección es un acto de violencia que se suma a la violencia institucional que muchas veces ejerce la Policía".

Víctimas que hicieron la denuncia previa: 290 de 1717.

290 de 1717. Víctimas que tenían protección judicial al momento de su asesinato: 163 de 1717.

"Desde 2015 a esta parte, el movimiento feminista ha logrado que se empiece a hablar sobre la violencia física y los femicidios, no como resultado de “relaciones pasionales” sino como producto de relaciones asimétricas de poder, y también pudimos poner en la agenda política y mediática otros tipos de violencia más imperceptibles (económica, psicológica). En estos años con la fuerza de la marea de mujeres y disidencias hemos conquistado derechos, como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, un paso más hacia la soberanía sobre nuestros cuerpos".

"Sin embargo, las cifras que hoy difundimos reflejan que la lucha contra la violencia machista todavía no terminó y que es necesario el compromiso de toda la sociedad, en especial de los tres poderes del Estado, principalmente el Poder Judicial, de los medios de comunicación y los varones, porque la violencia machista no es sólo un asunto de mujeres".

Femicidios 2021: radiografía actual de la violencia machista en el país

En lo que va del año, el registro nacional de femicidios en la Argentina contabilizó 103 femicidios y 79 intentos de femicidio: un femicidio cada 35 horas. "Los femicidios son la punta del iceberg, los casos de violencia de género que llegaron a su punto máximo, pero también observamos que 79 mujeres sufrieron intentos de femicidios. Con cada registro, seguimos confirmando que el hogar no es lugar seguro para las mujeres. El riesgo está en casa, ya que el 61,1% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o vivienda compartido con el agresor y el 70,9% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas. Quienes dicen amarnos son quienes nos matan".

103 femicidios.

79 intentos de femicidio.

El 70,9% de los femicidios fue cometido por las parejas o ex parejas de las víctimas.

El 61,1% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o vivienda compartido con el agresor.

Femicidas: 9 policías y 3 militares.

20 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 13 tenían medidas de protección.

Al menos 80 niñes perdieron a sus madres.

Al menos 4 tranfemicidios.

"Durante el 2021 tenemos contabilizados 4 transfemicidios. Entendemos que este número está subrepresentado, dado que nuestras fuentes son los medios de comunicación, y observamos que no consideran noticia el asesinato de una persona travesti trans", señalan desde el observatorio, al tiempo que recuerdan la desaparición de Tehuel y cuestionan el modo en el que los medios hegemónicos ignoran la noticia y no acompañan a la familia en la búsqueda: "En este sentido, seguimos exigiendo la aparición de Tehuel, un joven trans que fue a una entrevista laboral y no se supo más de él. ¡No está desaparecido, lo desaparecieron! Seguimos gritando ¡Dónde está Tehuel! ¡Aparición con vida ya!".

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género comunicate al 144