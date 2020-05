Seis muertos y 249 casos confirmados de coronavirus en villas de la Ciudad

El Gobierno porteño confirmó seis muertos y 249 casos de coronavirus en las villas de la Ciudad. Esta semana comenzarán los testeos masivos en la Villa 31-Barrio Padre Carlos Mugica, la más afectada junto a la 1-11-14, de Bajo Flores.

Las muertes fueron confirmadas por el Ministerio de Salud de la Ciudad, a cargo de Fernán Quirós. Según detallaron, a las seis víctimas se suman 249 casos de contagios entre todos los asentamientos de la Ciudad. De acuerdo al parte sanitario, la Capital reportó 1.766 diagnósticos positivos de Covid-19, así como cien personas fallecidas desde que se desató la pandemia, en marzo pasado.

Sólo en la Villa 31 hay más de 100 casos de coronavirus confirmados y al menos una de las seis víctimas vivía allí, una mujer de 84 años, madre de la primera contagiada en el barrio. La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta las condiciones de hacinamiento en las que viven miles de familias, que se ven impedidas de cumplir con una de las reglas clave que señalan todos los sanitaristas: mantener la distancia social.

Según detallaron autoridades del Ejecutivo porteño, hay casos confirmados en casi todas las villas de la Ciudad. Además de la 31 y la 1-11-14, se diagnosticaron personas con Covid-19 en la Villa 20, de Lugano, el Barrio Fátima y el Barrio Mitre, entre otros. Hasta este martes, según precisó Quirós, había seis personas fallecidas, lo que representa una tasa de letalidad del 2,4 por ciento.

“NO CREEMOS EN LA ESTRATEGIA DEL CONTAGIO CONTROLADO”

Por otra parte, el ministro de Salud rechazó el planteo de un eventual “contagio controlado” con el objetivo de garantizar que buena parte de la sociedad esté “inmunizada” y se pueda retomar la actividad económica. En este sentido, detalló que el objetivo es “tener la menor cantidad de contagios posible”, aunque aclaró que una de las actividades esenciales justamente es la económica.

“No hay forma de proyectar un contagio controlado”, sostuvo Quirós, quien aclaró que los elementos técnicos no son precisos, y que continuarán analizando semana a semana la evolución de la curva de contagios para definir nuevas pautas respecto a cómo continuará la cuarentena. Ayer el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, adelantó que le pedirán al presidente, Alberto Fernández, que habilite una serie de actividades económicas en la Ciudad, entre ellas el take away en bares y restaurantes.