Semana ATR en pandemia: el AMBA se prepara por primera vez para dos eventos masivos

Uno de los primeros eventos masivos en pandemia de Covid-19 se realizará hoy en la Ciudad. Se trata del séptimo aniversario del festival de música electrónica conocido como Crew Savage, en el que se esperan más de cuatro mil personas. Pero casi de inmediato, la ciudad de La Plata por primera vez desde hace dos años habilitará el sábado un estadio de fútbol para un recital; se trata del Estadio Único de La Plata en donde el fin de semana tocarán “Los Fundamentalistas del Aire acondicionado”.

El primero de los dos eventos masivos comenzará hoy a las 22 en Mandarine Park, escenario en costanera norte que suele ser habitual para este tipo de eventos, y contará con la presencia de dos Dj internacionales: el alemán Dixon y el argentino Facundo Mohrr. Se trata además de la séptima edición que servirá testeo para eventos de esa envergadura teniendo en cuenta de que ayer se estableció el uso del pase sanitario para eventos masivos al aire libre con más de 4.000 personas.

En sintonía con esto, durante el fin de semana volverán los recitales de rock con el mismo objetivo de fondo: tantear el terreno. Sábado y domingo será el turno de la mencionada banda que suele acompañar al Indio Solari, pero la semana que viene vendrá una prueba aun mayor: en el mismo escenario será el turno de No Te Va a Gustar, grupo musical de mayor convocatoria.

Cabe recordar que ayer los ministros de Salud de las 24 provincias acordaron ayer en el Cofesa la implementación de un pase sanitario para eventos masivos de más de 1.000 personas, ya sea en espacios abiertos o cerrados, en eventos de menos de 1.000 personas en lugares cerrados como son los salones de fiestas o boliches y para cualquier tipo de viaje grupal. La medida será obligatoria para toda persona mayor de 13 años y entrará en vigencia 20 días después de su publicación con lo que se piensa recién para el año que viene.

Multifacético e innovador contemporáneo, DIXON dirige el reconocido sello discográfico Innervisions, el ciclo de eventos Trasmoderna y la marca de ropa para clubbers Together We Dance Alone. Su música llegó desde desfiles de Givenchy hasta el videojuego GTA After Hours, donde los jugadores podrían elegirlo para musicalizar su club nocturno favorito.

Trabaja a nivel conceptual para que la música, el arte, la moda, la tecnología y la cultura de club se superpongan. Por cuatro años consecutivos fue elegido el mejor DJs por el medio especializado Resident Advisor y será el curador musical de este séptimo aniversario.

Facundo Mohrr es actualmente uno de los artistas más influyentes dentro de la escena latinoamericana a nivel internacional. Con sus ritmos enérgicos y sonidos profundos y melódicos, pronto fue descubierto por Lee Burridge de All Day I Dream, y ya antes de que se lanzará su primer EP para ADID, sus tracks rítmicos, poderosos y emotivos se escuchaban en las pistas de baile y festivales más importantes del mundo.

Sus producciones lo han llevado a los principales sellos internacionales como All Day I Dream, Tale & Tone, Kindisch, Get Physical y con el support de los artistas más influyentes como Lee Burridge, Guy Gerber, Hernan Cattaneo, John Digweed, Sasha, Guy J, Yokoo, Bedouin entre otros.

Además de su residencia en ADID y residente de Crew Savage en Argentina, se presenta en los clubes y festivales más emblemáticos como lo son Burning Man, Coachella, Woomoon, como así también es Se presentó en USA, México, Rusia, Inglaterra, España, Túnez, Panamá, Brasil, Chile y Dominicana entre otros.

La cuenta oficial de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado explicó que no va a haber posibilidad de comprar entradas de manera online. "Se liberó este remanente por un tema de capacidad y preferimos contemplar a la gente que se le hace imposible la venta online que nos estuvieron escribiendo", afirmaron desde la banda.

Ambos conciertos se agotaron rápidamente pero debido a los cambios en los protocolos y a la ampliación del aforo de recitales al aire libre, podrán conseguirse entradas únicamente de manera presencial.

Por fuera de esto cabe rescatar que hay ciertos protocolos sanitarios que se tienen que cumplir si o si para que sea lo más seguro posible. Lo primero estar vacunado con el esquema completo, las dos dosis, al menos con 14 días desde que se recibió la última de ellas. Lo segundo tiene que ver con evitar compartir elementos (vasos, cigarrillos, etc). La distancia de al menos dos metros entre cada persona dejó de ser un requisito con la habilitación del 100% de los aforos, pero todavía sigue siendo una precaución que podes tomar.