Semana de la cerveza artesanal: tipos, beneficios y diez motivos para elegirla

El lunes de esta semana arrancó la semana de la cerveza artesanal independiente y como no podía ser de otra manera, la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina lo celebró con un evento multiplataforma que reunió a todas las fábricas y bares cerveceros artesanales del país.

Los eventos abarcaron varios días para celebrar la cerveza artesanal, su comunidad y el espíritu creativo y productivo de la Argentina. Trabaja para proteger a las cervecerías artesanales y toda su cadena de valor. Cuenta con más de 100 personas socias en todo el país que producen más del 70% del total de la producción nacional. Uno de los sectores que más creció en forma sostenida en los últimos 10 años.

El principal objetivo de estas celebraciones fue crear espacios para que el público en general tenga acceso y pueda conocer todos los secretos de la cerveza artesanal en donde los productores, bares, empresas y marcas en general tengan un feedback y contacto directo con toda la comunidad cervecera del país, el cual se fue perdiendo a causa de la pandemia de coronavirus y la posterior cuarentena obligatoria.

En Argentina, hay una enorme variedad de cervezas artesanales para probar y descubrir. Cada productor se esfuerza por crear una cerveza única con ingredientes nobles y particulares, pensados para que la experiencia, en el bar o en tu casa sean completas.

En diálogo con BigBang, el Ingeniero Químico ITBA, Juez BJCP National Rank y Consultor Cervecero, Diego “Van der Saar” Castro se animó a armar su propia lista de motivos para tomar una cerveza artesanal antes que una clásica y se refirió a la delicada situación del rubro a causa de la pandemia.

Consultado por este portal, explicó que el sector cervecero -sobre todo las cervecerías y bares- se vieron muy golpeadas por la pandemia que, a su vez, estuvo acompañada con una fuerte crisis económica. "El modelo de negocios de las cervecerías estaba basado, fundamentalmente, en venta a bares. Pero con los bares cerrados, estos se fueron a pique y las cervecerías comenzaron a facturar menos del 10% de producción", detalló.

Sin embargo y dentro de lo que representa esta crisis, Castro explicó que algunas cervecerías supieron adaptarse a esta situación y empezaron a "empujar mucho a través de la lata", lo que motivó que comenzaran a surgir distribuidores en el medio: "O incluso la cervecería comenzó a vincularse con el consumidor final, llevar la cerveza hasta la casa del cliente y estrechar un poco más el vínculo. Le puso la cara a la cerveza".

Y agregó: "De a poco, los bares con el tema de apertura en CABA y algunos lugares de Buenos Aires, comenzaron a repuntar, al menos un poco. Esto va a llevar tiempo, va a llevar tiempo que se empiecen a levantar algunas limitaciones, la situación económica de la gente y el miedo de las personas a ir a un bar. Aunque esto último no se está viendo. Lamentablemente muchos soldados se perdieron en el camino".

Sobre la cerveza artesanal "más recomendada" por él, remarcó que no tiene un estilo favorito definido y aclaró también que, si bien le gustan mucho las cervezas belgas, si las consume todo el tiempo se termina saturando. "Depende muchas veces de la preferencia de cada uno y yo no tengo un estilo favorito. Me encantan las cervezas belgas, pero si estoy todo el tiempo tomándolas me saturo", manifestó.

En ese sentido, contó que una contribución importante que nos da la cerveza artesanal es "la amplia variedad" que tiene la misma. "La opción de poder elegir un montón de estilos de cervezas para cada momento, ocasión, momento del año, del día, momento anímico, si estás solo o acompañado y para acompañar determinada comida. No me caso con ningún estilo y me gusta tocar un poquito en cada una", cerró.

Diez motivos para tomar cerveza artesanal

Calidad de los ingredientes

- "El espíritu del cervecero artesanal está más enfocado en incrementar la calidad más que en incrementar las utilidades, por lo que no va a limitar recursos en gestionar los mejores ingredientes para la elaboración de su elixir. La selección de las maltas, lúpulos y cepas de levadura para la elaboración de una cerveza es todo un arte, cuyo ejecutor es el cervecero".

Beneficiosa para la salud

- "El consumo moderado de cerveza aporta, entre otras cosas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Ayuda también a la digestión, es diurética y evita la formación de cálculos en los riñones, reduce el riesgo cardíaco y fortalece los huesos".

Amplia variedad de estilos de cervezas

- "El cervecero artesanal puede darse el gusto de jugar y crear un variado surtido de cervezas. Con una estructura relativamente pequeña y una menor inercia que romper, puede ofrecer una amplia gama de estilos que con estructuras mucho más grandes sería más difícil de lograr. Esto se traduce en una mayor oferta de aromas y sabores para el consumidor".

La impronta del cervecero se ve reflejada en la cerveza

- "Dos cervezas del mismo estilo, pero de dos cervecerías distintas jamás serán idénticas. Cada cervecero transmite su impronta y personalidad en cada una de sus invenciones, jugando con los ingredientes, proporciones y momentos de adición para hacer de su producto algo único respecto a otros colegas.

Por ejemplo, la American IPA de un cervecero puede ser de un marcado perfil cítrico y alimonado, mientras que la de otro puede poseer un agradable carácter a mango y maracuyá".

Existe un estilo para cada momento

- "Día sofocante de verano? Nada mejor para refrescarse que tomar una German Pilsner, una Witbier o una Berliner Weisse. Noche fría de invierno? Una potente Imperial Stout, Wee Heavy o Barleywine ayudan a entrar en calor. ¿Se nos viene octubre encima? ¡Qué mejor que tomarse una Oktoberfest alemana!"

La cristalería ayuda a un mayor disfrute

- "Cada estilo de cerveza se disfruta más en su copa correcta. Por ejemplo, la cristalinidad, espuma y burbujeo de una Pilsen se realzan más en una copa flauta, la complejidad de notas a ciruelas, pimienta, caramelo y alcohol de una Belgian Dubbel se destacan en una copa tulipa, y la intensidad aromática del lúpulo y la frondosa espuma de una American IPA logran su mejor versión en la copa IPA".

Gran bebida para maridar con comidas

- "Entendemos como maridaje a la sinergia que sucede al combinar comida y cerveza, de manera tal de que la cerveza realce a la comida y viceversa. Dicha combinación evoca emociones y recuerdos, resultando en una experiencia sublime.

Ceviche con Witbier, bondiola de cerdo braseada con American Amber Ale, queso azul con Old Ale o brownie de chocolate con Sour con frutos rojos son algunas deliciosas opciones de las tantas existentes".

Ayudar a un emprendedor

- "El cervecero artesanal es un emprendedor nato, poniendo lo mejor de sí mismo (esfuerzo, creatividad, pasión) en cada una de sus elaboraciones. El comprar cerveza artesanal ayuda a apoyar a estas pequeñas empresas, las cuales llevan el pan a muchas familias argentinas".

“Humanizar” la cerveza

- "El cervecero artesanal es abierto, y va a estar encantado si uno desea conocer su cervecería. Mostrar sus procesos, dar a probar sus creaciones y conocer la cara tras la cerveza es una forma de humanizar el producto y de lograr una mayor cercanía con quien la bebe".

Creadora de amistades

- "Sabemos que la cerveza es un elemento ligante. Une personas, crea amigos, comparte momentos, ya sea como motivo de celebración o para aliviar un día difícil. La cerveza es una bebida social, que incluso se disfruta mejor en compañía".