Sexo y nuevo año: cómo buscarle la vuelta para recuperar la pasión en la pareja

Con la pandemia del coronavirus que sigue y no parece todavía llegar a su fin, muchos de los argentinos se han visto sometidos a un nivel de estrés elevado durante varios meses, ya sea por el miedo al virus o por la incertidumbre que se generó.

Como era de esperarse, estas preocupaciones recayeron de lleno la vida privada y sexual de varias personas, y a poco de encarar un año nuevo, es difícil que los balances y las frustraciones eviten salir a la luz, y afecten de lleno el vínculo entre las parejas.

Aunque es cierto que existieron relaciones que se vieron mejoradas y hasta renovadas con la aparición del Covid-19, la realidad es que a muchos otros les provocó ciertas complicaciones en lo referido a la intimidad y los vínculos amorosos.

Por eso mismo, la sexóloga Barbara Natrone explicó a BigBang que a pesar del mal momento que pueden estar transitando muchas parejas, lo importante es tener en cuenta que se trata de "un efecto pasajero", y que es posible aprovechar los festejos de fin de año para ver las cosas con otra mirada.

Consultada sobre si las fiestas pueden afectar el estado anímico de las personas, la también psicóloga comentó que cada uno tiene una visión particular de las fiestas, dependiendo de su historia, las circunstancias que vive en las mismas y demás; pero que este año tan especial puede resultar aún más duro para algunos.

"Este año, en el que hubo tanta movilización emocional por tanta enfermedad, muertes, encierro y temores, los balances típicos pueden llegar a ser muy diferentes a los de años anteriores, y esto afectar negativamente el estado de ánimo", indicó.

En relación al estrés que se ha generado durante casi todo el año por el coronavirus y todo lo que trajo su llegada, Natrone aclaró que toda esta situación ha afectado a las parejas de diferentes maneras, ya que muchas han llegado a la saturación, y por ende, "el estrés de fin de año llega a ser el desencadenante de separaciones o consultas para terapia".

Aún así, la especialista reconoce que muchas otras parejas tomaron el año como si hubiera sido normal. "En otros casos, ante desbalances emocionales, se plantean cambios en sus hábitos y costumbres", dijo sobre el fin de año.

En relación a esto, la sexóloga admitió que tanta carga emocional durante el 2021, sumado a la llegada del fin de año, en algunas personas resultó ser un desencadenante que afectó de lleno su vida sexual.

"Obviamemte con el cansancio acumulado con estrés, el cuerpo y la mente no están en las mejores condiciones, por lo cual el rendimiento y la frecuencia pueden disminuir", comentó. Aún así, la psicóloga destacó que es importante tener en cuenta que se trata de un "efecto pasajero", al que se puede encontrar la vuelta para mejorar. "No hay que forzarse a mantener una performance para la que uno no está en condiciones", aconsejó,

De todos modos, ante la falta de pasión en el vínculo, Natrone recomendó que, ahora que sí se pueden hacer más actividades, es una buena idea pasar durante el día un tiempo separados, para que cada uno pueda volver a encontrarse, y darse el tiempo con el otro para extrañarse y volver a contarse cosas de la rutina.

Por esto mismo, destacó que la llegada del fin de año, en vez de tomarla como algo negativo, se la puede ver como una nueva oportunidad. "Cada pareja puede aprovechar las costumbres y rituales de las fiestas para, por ejemplo, poner un punto final simbólico a lo que les produce malestar. También se puede usar para recrear un momento diferente y por ejemplo, festejar de una forma que no lo hayan hecho", sugirió.

Además, destacó que es un buen momento para compartir nuevos deseos y planes que alimenten una mejor relación, o simplemente se puede tomar la noche de festejos más allá de los compromisos típicos, si se tiene la posibilidad.