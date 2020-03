Shoppings, supermercados, subte y locales cerrados: cuáles son las nuevas medidas de restricción en la Ciudad

Después del reclamo de los trabajadores de centros comerciales, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires actualizó esta mañana las medidas de prevención y seguridad en el marco de las nuevas disposiciones por el brote de Coronavirus en el país. Qué pasará con los shoppings, los cambios que habrá en el subte y los lugares que permanecerán cerrados hasta próximo aviso. Todo lo que tenés que saber, en una sola nota.

En principio, los shoppings permanecerán abiertos, aunque se incrementarán las medidas restrictivas para evitar el contagio. "Habrá una restricción de modo de garantizar que no haya más de una persona por cada 16 metros cuadrados. Estos controles los realizará la Agencia Gubernamental de Control, junto con los responsables del shopping. Se controlará el ingreso y egreso", explicó Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño.

En efecto, una de las medidas que comenzó a regir en las últimas horas es que los patios de comida seguirán funcionando, pero no se podrá comer en el lugar. Sólo está permitido comprar y retirar la comida. "Somos muy conscientes de lo que significa cada una de las decisiones que tomamos. Evaluamos el equilibrio entre las necesidades desde el punto de vista sanitario y el impacto social y económico. Evaluaremos cualquier oportunidad para acompañar a las pymes", explicó Miguel.

La medida llegó después del masivo reclamo de los trabajadores de distintos centros comerciales nacionales, entre ellos el Abasto, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Recoleta Mall, Galería Pacífico, Paseo Alcorta, Unicenter y Alto Rosario, entre otros.

Cuáles son los lugares que permanecerán cerrados en la Ciudad

Boliches bailables.

Clubes deportivos y sociales.

Polideportivos.

Cines.

Teatros.

Centros culturales.

Casinos.

Salas de juego.

Salones para congresos y eventos.

Los cambios en el subte: servicio limitado

"Desde mañana (por el jueves), el subte funcionará sólo con cabeceras, combinación y algunas estaciones importantes en el sistema por estar cerca de centros de salud", detalló Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas.

Cabe destacar que el estacionamiento estará permitido en toda la ciudad y serán gratuitos los espacios en los que haya petroleoquímicos. La medida busca desalentar el uso del transporte público.

"El lunes bajó al cincuenta por ciento y ayer al sesenta por ciento la cantidad de pasajeros en la red de subtes. Eso es una buena noticia porque el transporte público es clave. Necesitamos que la gente no viaje si no es imprescindible".

Subte: cuáles serán las estaciones que permanecerán abiertas

Línea A (Perú-San Pedrito): Perú, Lima, Plaza Miserere, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito (Plaza de Mayo cerrada por obras)

(Perú-San Pedrito): Perú, Lima, Plaza Miserere, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito (Plaza de Mayo cerrada por obras) Línea B (Leandro N. Alem-Juan Manuel de Rosas): Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Medrano, Federico Lacroze y Juan Manuel de Rosas.

(Leandro N. Alem-Juan Manuel de Rosas): Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Medrano, Federico Lacroze y Juan Manuel de Rosas. Línea C (Constitución-Retiro): Retiro, Diagonal Norte, Av. de Mayo, Independencia y Constitución.

(Constitución-Retiro): Retiro, Diagonal Norte, Av. de Mayo, Independencia y Constitución. Línea D (Catedral-Congreso de Tucumán): Catedral, 9 de Julio, Facultad de Medicina, Pueyrredón, Palermo, Ministro Carranza/Miguel Abuelo, Juramento y Congreso de Tucumán.

(Catedral-Congreso de Tucumán): Catedral, 9 de Julio, Facultad de Medicina, Pueyrredón, Palermo, Ministro Carranza/Miguel Abuelo, Juramento y Congreso de Tucumán. Línea E (Retiro-Plaza de los Virreyes): Retiro, Correo Central, Bolívar, Independencia, Jujuy, Av. La Plata y Plaza de los Virreyes.

(Retiro-Plaza de los Virreyes): Retiro, Correo Central, Bolívar, Independencia, Jujuy, Av. La Plata y Plaza de los Virreyes. Línea H (Facultad de Derecho/Julieta Lanteri-Hospitales): Facultad de Derecho, Santa Fe/Carlos Jauregui, Corrientes, Once/30 de diciembre, Humberto 1º, Caseros y Hospitales.

"Necesitamos que la gente no viaje si no es imprescindible. Los que tienen que ir a trabajar sí, por eso mantenemos el transporte público abierto. Gente que tiene que llegar a su trabajo, pero reduciéndolo al mínimo para aquellos que no es imprescindible. Cuanta menos gente viaje, mejor”, reforzó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Supermercados seguirán abiertos, con horarios de atención especiales

"Estuve reunido por ese tema y les pedimos dos cosas: que tengan un horario especial para la gente de mayor edad y así reducir el riesgo de contagio. Lo otro que les pedimos es que en todas las colas estén marcadas las distancias de un metro y medio. Y lo están cumpliendo”.

Libre estacionamiento en la Ciudad: "Como si fuese un domingo"

"Se puede estacionar libremente en toda la ciudad de Buenos Aires como si fuese un domingo. No en la rampa de discapacitados y no en la entrada de un garage, claro. En todo el centro restringido por las peatonales, se va a poder usar libremente. Eso promueve a usar más el auto y menos el transporte público".