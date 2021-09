¡Sí, estamos muchos así! La alergia estacional, cómo diferenciarla del Covid y tratamientos

El cambio de estación llegó en medio de la pandemia de coronavirus y con diversas flexibilizaciones en las medidas sanitarias por parte del Gobierno Nacional. En ese escenario, miles y miles de personas sufren, como cada primavera, las alergias estacionales.



Pero, esta vez, no sólo sufren las molestias de la alergia sino también el miedo a que, en realidad, sea un caso de COVID-19. Por eso, BigBang charló con la doctora Raquel Rodríguez, especialista en alergia e inmunología clínica e infantil, médica de la División Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas, para saber cuáles son los síntomas más comunes y cómo diferenciarla del coronavirus.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

- ¿Qué es la alergia estacional?

- La alergia estacional, también conocida como polinosis, es la que aparece sólo durante ciertas épocas del año por la exposición a sustancias suspendidas en el aire, como los pólenes. Su temporada se extiende desde el inicio de la primavera hasta el final del otoño.

- ¿Se presenta en todo momento?

- Es de presentación frecuente, cercana al 20% en aquellas personas susceptibles de desarrollarla por su predisposición genética (atopía). La alergia estacional puede manifestarse a cualquier edad de la vida, aunque el inicio es más frecuente en la infancia y la adolescencia.



- ¿Qué debe tener un paciente para diferenciar la alergia estacional de los síntomas de Covid-19?

- La alergia estacional y el COVID-19 pueden causar síntomas similares. Sin embargo, existen algunas diferencias, en la alergia estacional se presentan, principalmente, los estornudos, la picazón de la nariz y los ojos, la secreción nasal acuosa y la obstrucción nasal asociada a tos y dificultad para respirar en pacientes con asma bronquial que pueden desencadenarse por la exposición al polen de los árboles o del pasto.

-¿Y con el coronavirus?

-Con el COVID-19 hay pérdida repentina del olfato y/o gusto, dolor de garganta, fiebre, dolores musculares, vómitos y/o diarrea como consecuencia de la infección por el virus SARSCov-2.

-¿Cuáles son las causas de la alergia estacional?

- La principal causa es el polen de ciertas plantas que durante la etapa de floración pueden encontrarse en concentraciones muy altas en la atmósfera. Así tenemos a especies frecuentes de árboles: como el fresno, el plátano y el ligustro, entre otros. También pasa con las gramíneas, como el lolium, la poda de los prados y algunos cereales de cultivo y malezas. Los árboles tienden a polinizar en la primavera, las gramíneas al final de la primavera y principios del verano, y las malezas a finales del verano y principios del otoño.



-¿Cómo actúa el polen en el cuerpo?

-Como los granos de pólenes son de tamaño microscópico, se transportan con facilidad por el aire haciendo que todo el mundo pueda respirarlos pero sólo los pacientes con alergia manifiestan síntomas. Hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas influyen sobre la cantidad de polen ambiental, siendo mayor en los días soleados, secos y ventosos, mientras que se reduce con la humedad y la lluvia.



-¿El cambio climático también afecta a quienes sufren alergias?

-Claro. Se observa que el calentamiento global y la polución ambiental, como las partículas diésel de los vehículos, están provocando que los períodos de polinización de las plantas se inicien antes de lo normal y que éstos sean más prolongados e intensos. Otra causa de la alergia estacional, son las esporas de hongos pertenecientes al género Alternaria, Aspergillus, Cladosporium y Penicillium, que habitan naturalmente en la vegetación y cuyas esporas son aerotransportadas como los pólenes.



-¿Qué problemas puede causar la alergia estacional?

- Puede causar rinitis alérgica, que es la inflamación de la mucosa que reviste la nariz, manifestándose con secreción acuosa, estornudos, obstrucción nasal y picazón de nariz, paladar y parte posterior de garganta. Algunas personas pueden asociar además, conjuntivitis alérgica presentando síntomas oculares como picazón de ojos, lagrimeo, congestión ocular e incluso edema de párpados. La presencia de tos y sibilancias bronquiales hace sospechar su asociación con el asma alérgico. Cuando estos síntomas se hacen persistentes pueden afectar las actividades diarias, como el rendimiento escolar y laboral, e incluso hay dificultades para dormir, generando un fuerte impacto en la calidad de vida.

-¿Qué medicamentos o tratamientos deben usarse para combatir a la alergia?

-Las bases del tratamiento consisten en minimizar la exposición a los pólenes y el uso de fármacos para el control de los síntomas. Estos últimos se indican en relación a la localización e intensidad de los síntomas del paciente, para ello contamos con un amplio arsenal terapéutico compuesto por antihistamínicos y descongestivos orales, spray nasal e inhaladores bronquiales de corticoides, antileucotrienos orales y colirios oculares.

-¿Como es el tratamiento?

-Para los síntomas nasales, el spray con corticoides es lo primero que se indica. La administración diaria durante toda la estación suele ser muy eficaz y bien tolerada. Para los síntomas oculares, contamos con colirios que contienen antihistamínicos. Para los síntomas bronquiales, se reserva el salbutamol y corticoides inhalados. Estos tratamientos locales pueden combinarse con la administración de antihistamínicos orales de nueva generación como la loratadina, desloratadina, fexofenadina, cetirizina, y levocetirizina, aunque se debe advertir del posible efecto sedante de los mismos. Cuando no se logra controlar los síntomas con los fármacos habituales o si éstos provocan demasiados efectos secundarios, está indicada la inmunoterapia específica que consiste en la aplicación de una vacuna, por vía oral o inyectable, con extracto alergénico (uno o varios pólenes identificados como responsables de la alergia), con cierta regularidad y por un período de 3 a 5 años. El objetivo es inducir la tolerancia a estos alérgenos y evitar así los síntomas ante posteriores exposiciones, modificando el curso natural de esta enfermedad.



-¿El uso del barbijo beneficia a los alérgicos?

-Es importante recalcar el uso obligatorio y correcto del barbijo porque, además de impedir la transmisión de COVID-19 y de otros patógenos respiratorios, al actuar como una barrera mecánica también evita la entrada de los alérgenos a la vía aérea al quedar retenidos en la capa externa del barbijo. En ese sentido, quiero recalcar que la vacuna contra el COVID-19 resulta la herramienta más eficaz y segura para combatir esta pandemia por lo tanto es importante que la comunidad no dude en acceder a la misma. No ayudaría a que haya menos casos de alergias ya que sus causas son multifactoriales (factores genéticos, ambientales, estilo de vida, etc.), y no debida a la infección por el virus SarsCov-2 responsable de esta pandemia. La vacuna contra el COVID-19 contribuye a reducir las internaciones en pacientes con asma bronquial alérgico que se encuentran incluidos dentro de los grupos de riesgo prioritarios para recibirla.

Tips para cuidarse de la alergia estacional



Es importante conocer cuáles son los pólenes responsables de la alergia y en qué meses poliniza para tener en cuenta ciertas medidas generales:



- Minimizar las actividades al aire libre en los horarios de 5-10 am y de 19-22 pm



- Ducharse después de estar al aire libre y cambiarse la ropa para quitarse el polen adherido



- Mantener las ventanas cerradas de casa y ventilar al mediodía



- Emplear aire acondicionado o purificador HEPA para filtrar los alérgenos



- No secar la ropa en el exterior



- Evitar las actividades de jardinería, como cortar el césped o recostarse sobre éste



- Viajar en auto con las ventanillas cerradas y usar aire acondicionado con filtro



- Consultar el tiempo meteorológico para prepararse especialmente en los días soleados, secos y ventosos



- Seguir la información sobre el recuento de pólenes en la web de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, para permanecer el mayor tiempo posible en ambientes de interior durante los períodos de máxima polinización



- Emplear lentes de sol envolventes y, ante síntomas muy intensos, usar mascarilla facial especial que cubra nariz y boca



- Consultar al alergólogo y no automedicarse