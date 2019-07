Si no es feriado, ni puente; ¿por qué no se trabaja este 8 de julio?

Casi todos los argentinos, porque siempre hay algún desentendido, saben que mañana es feriado por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia; pero ¿por qué es feriado hoy?

En concreto no es feriado, tampoco “puente” sino que se lo bautizó como “día no laboral con fines turísticos”. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? En primer lugar los feriados pueden ser inamovibles, como lo es el del 9 de julio el el 25 de mayo (no se pueden correr, así que si caen el fin de semana mala suerte), mientras que otros sí pueden correrse.

El lunes 8 de julio es un día no laboral con fines turísticos y el martes 9 es feriado por el Día de la Independencia. Consultá todas las fechas del año en https://t.co/h7FfTkYDdI pic.twitter.com/t6NyldX9jl — Ministerio Interior (@MinInteriorAR) 25 de junio de 2019

En esa lógica se establecieron, para incentivar al turismo, los feriados puentes a partir de 2010. Cuando un feriado caía, por ejemplo, jueves o martes se establecía que el día laboral anterior o posterior sea también feriado. Así se hacía una mini semanita de vacaciones.

Ahora bien, en 2016 se terminó con esa lógica por decisión del presidente Mauricio Macri y del Congreso incluso. Pero para estimular el turismo se creó este “día no laboral con fines turísticos”. En los papeles es lo mismo que un puente pero hay algunas diferencias.

La primera de ellas es que tanto el sector público como el sector privado deciden si es laborable o no. De ahí se decide el cronograma que se utiliza. Por ejemplo, subte y trenes urbanos tienen frecuencia de sábado mientras que algunas líneas de colectivos usan la de domingos y feriados.

La basura no se recogerá en la Ciudad por ejemplo. Tampoco habrá bancos abiertos ni dependencias estatales. Y buena parte de los comercios abren sus puertas.