“Si recupera la vista, lo va a perdonar”: habló la mamá del joven atacado en un boliche de Hurlingham

“Si recupera la vista, lo va a perdonar”. Marcela, mamá de Nicolás García, el joven de 19 años que recibió un brutal ataque con una botella de vidrio en la cara por otro de su misma edad, rompió el silencio esta mañana. “No tengo palabras de bronca. No me digas porqué pero no queremos que nuestro hijo tenga bronca. El dijo que si recuperaba la vista lo iba a perdonar”, compartió.

El sábado 12 de noviembre, en el boliche Roca Bruja de Villa Tesei, García se encontraba hablando con la que sería la ex novia del joven que lo agredió, Santiago “Chanchi” Martínez. Producto de la golpiza que recibió por una botella de vidrio, Martínez quedó “muy delicado” de salud. La madre contó en vivo que por el momento perdió la visión total del ojo izquierdo, pero que todavía hay que esperar 15 días para saber cuál será el estado final a la espera de “preservar el músculo”. Al momento, se estaba desangrando y se había desmayado.

“Recibí la llamada que nunca hubiera querido. Pido que mi hijo vuelva a ver. Nunca en mi vida me imaginé que podía pasar esto”, lamentó en diálogo con Mañanas Argentina, ciclo que se emite por la pantalla de C5N. La mujer, visiblemente conmovida, dio además detalles de cómo fue el hecho: “Nicolás dijo que lo atacaron de atrás y que no pudo ver al atacante. Él estaba hablando con una chica y por los golpes también fueron tres chicas lastimadas”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Marcela aclaró también que el agresor y su hijo no eran amigos, sino “conocidos” pero que tampoco se justifica lo que pasó. “(Martínez) se entregó recién después de 13 horas del hecho. Hoy está detenido por intento de homicidio agravado”, agregó.

Estado de salud tras el brutal ataque

Una vez más, la ira y la violencia fueron los protagonistas del fin de semana. Un joven no puede contener sus celos y sin medir consecuencias, se va contra otro simplemente porque está hablando con una ex novia. Martínez, luego de golpear con una botella a García, desapareció pero estuvo lo bastante consciente para comunicarse con un amigo en común.

g"

Entre las pruebas del expediente de la fiscal Lisa Bonni de la UDI 12 de Morón, se compartió el audio que mandó el agresor: "Amigo, estás ahí conmigo bailando ´wacho´, hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex...Dale. Yo fui y le dije ‘sos un wachin’. Está todo bien amigo, pero no te la vayas a agarrar en frente mío y después te vengas a hacer el amigo. Pasan 10 minutos ´wacho´ y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer amigo? Toqué fondo. No sé ni que hice amigo. Me cegué".

Este material fue crucial para la investigación y fue brindado a la policía de manera voluntaria por quien recibió los relatos del agresor. En este momento, Nicolás está esperando por una segunda intervención en el ojo porque antes lo habían tenido que operar para sacar el cristal que tenía allí. La mamá contó al noticiero televisivo que su hijo se tuvo que someter a dos operaciones: una estética por el pómulo y otra en el ojo izquierdo que le realizaron en el Hospital Italiano.