"¿Si saben que fingí mi muerte, no?": Hackearon la cuenta oficial de Maradona y se la dedicaron a Pelé

En vida le tocó enfrentar muchos problemas y complicaciones, y ahora la muerte parece que no trae la paz y el descanso eterno que se merece Diego Armando Maradona. Es que, desde un destino desconocido hasta el momento, un grupo de hackers tomó el control de la cuenta oficial de Facebook del futbolista que fue capitán de la Selección Argentina durante el mundial de México 1986, en la que la celeste y blanca se bordó la segunda estrella.

Al cierre de esta nota, la cuenta permanecía en manos de los atacantes cibernéticos y llena de motivos brasileños y referencias al futbolista conocido como "el Rey Pelé". Pero desde la tarde noche del martes, cuando comenzó el ataque, las primeras imágenes y referencias eran mexicanas.

"¿Si saben que fingí mi muerte, no?", fue la primera publicación realizada por los atacantes, jugando con algo tan serio como el momento de su defunción. Luego, desde allí compartieron ciertos tuits con contenido pornográfico y frases como que la actriz "Mía Khalifa siempre fue una put..." y "rica la putit...".

"One Piece >>> Cualquier anime actual", fue otra de las publicaciones, cuando aún parecían inocentes los chistes que dejaban en su cuenta. Los siguientes posteos también dejaron en evidencia que los atacantes provenían de México, simplemente por los términos utilizados: "Viva Messi, CR7 es un pendejo", "Aquí en el cielo no hay coca. Namás Pepsi", y hasta una referencia al presidente del norteamericano país "Yo confío en Andrés Manuel López Obrador".

Ante las dudas que comenzaban a deslizarse en Internet respecto a quiénes habían realizado el ataque cibernético, el hacker escribió "soy ese" sobre una imagen de "El Jeremías", una película de 2015 dirigida por Anwar Safa que retrata la vida de un niño mexicano superdotado. Quizás una referencia típica de la fuerte capacidad intelectual y formación técnica que suelen tener este tipo de activistas.

Para ese momento, y luego de tantos posteos que luego fueron borrados, desde la cuenta de Instagram salieron a aclarar la situación que estaba sucediendo: "Lamentamos comunicarles que la cuenta oficial de Diego Maradona en Facebook ha sufrido un ciberataque. Estamos trabajando para revertir dicho hackeo a la brevedad. Desde ya repudiamos el contenido de las publicaciones que se están llevando a cabo". La aclaración de los administradores de las cuentas de Maradona también fue borrada. Algo que más que probablemente fue para evitar el objetivo de los atacantes cibernéticos: la difusión de su "obra".

Luego la cuenta fue tomada por atacantes de origen brasileño, según se pudo ver en las publicaciones. Es por eso que en este momento la foto oficial de perfil corresponde a Pelé y la de portada a un afiche del humorista Mauricio Meirelles, quien fuera movilero de la versión brasileña de CQC.

En el medio, un hacker subió a la cuenta de Maradona su versión de lo que estaba pasando: "Bueno, ahora sí explico bien. Una cuenta rusa (o eso creo, no sé ruso, lol) dio acceso a mucha gente de muchos países, no solo a una persona, a todas esas personas les habrá llegado un Gmail de "X cuenta rusa te dio acceso" tal como me pasó a mí".

"Yo no soy parte de esto, me da igual, así que cierro sesión en mi caso, y como no tengo nada que ver, me voy. Pero puedo ver quienes son los otros que tienen acceso", explicó este anónimo. "La última cuenta de Bepa no sé que es la que me dio acceso a mi y supongo que al resto, en fin, mi trabajo aquí terminó, no hice nada y no tengo nada que ver con esto. Cabe aclarar que dudo que la mayoría sean hackers, simplemente gente que le gusta joder, supongo que los verdaderos son los rusos qué dieron acceso. Reporten esto con Facebook así como yo lo hice desde un principio", solicitó. La publicación fue acompañada por dos imágenes con nombres de usuarios que supuestamente tuvieron o tienen acceso a la cuenta hackeada.

En el medio todavía quedan las imágenes subidas a la cuenta, en las cuales se evidencia que es un hackeo. Fundamentalmente una en la se anuncia a Maradona como segundo rey detrás de Pelé y está acompañada por un falso mensaje de recuperación de las cuentas: "Nos complace informarles que ya se han recuperado todas las cuentas del segundo rey del fútbol".

Diego se merece la paz eterna y, si bien este ataque no es algo tan grave como para que le arruine el descanso que el "10" se merece, es un aviso para que dupliquen sus cuidados quienes administran sus cuentas y no vuelvan a decir en nombre de Maradona cosas que él jamás hubiera dicho.