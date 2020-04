Siete consejos para hacer home office de manera segura y sin correr riesgos

Desde que comenzó la cuarentena obligatoria hace ya dos semanas, el Gobierno estableció que todos los empleados que pudieran trabajar desde sus casas, lo hicieran para evitar los trasladados y posibles contagios de coronavirus.

Por eso mismo, hoy en día son muchos lo que trabajan desde sus hogares, aun cuando no tienen todas las herramientas para hacerlo de manera segura. Ante posibles riesgos, el ingeniero y Perito Informático Forense, Pablo Rodríguez Romeo, brindó algunos consejos para realizar las tareas laborales de la mejor manera posible.

Según el experto, desde el punto de vista técnico, la gran mayoría de las empresas no están preparadas para el trabajo remoto, porque suelen usarse sistemas que no todos los trabajadores y colaboradores saben utilizar.

Del mismo modo, la seguridad de la información también resulta un problema, ya que generalmente estas áreas están manejadas por especialistas que se encargan de hacer respetar protocolos, detectar fallos y mantener los equipos resguardados.

Por esto mismo, como necesidad principal, hay que tener los equipos bien actualizados, y evitar enviar datos confidenciales por correo que luego pueden ser hackeados.

"No quedan dudas que los equipos hogareños son más vulnerables. Entonces, se vuelve fundamental que elevemos los niveles de seguridad en casa, más allá de tener el antivirus actualizado y el equipo con los últimos parches disponibles", dijo, y aclaró que para lograr eso, es importante trabajar con softwares originales y con la documentación encriptada.

"Utilizar correos electrónicos encriptados permitirá evitar que, si un atacante accede al equipo o a nuestros datos en internet, no puedan ser leídos", aconsejó.

Del mismo modo, Rodríguez recomienda no repetir las contraseñas y no usar claves que resulten sencillas. A su vez, sobre Internet, explicó que lo ideal es evitar las redes públicas, que pueden no ser demasiado seguras.

Incluso, otras fuentes sugieren que si el Internet no funciona bien y genera complicaciones en el trabajo, en lugar de utilizar el WIFI, se puede conectar directamente la computadora al cable Ethernet.

A pesar de que la primera opción es mucho más nueva, en ocasiones por su saturación no funciona bien, y en su lugar se puede acudir al Ethernet, que además tiene una velocidad mucho rápida.

Todas las medidas que en su conjunto generan seguridad